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Kadın - Aile Kabızlık sıkıntısı çekmemek için etkili kürler
Kadın - Aile

Kabızlık sıkıntısı çekmemek için etkili kürler

Beslenme ile doğrudan alakalı olan kabızlık özellikle dengesiz beslenme gibi durumlarda ortaya çıkabiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 08:26:00 -
Kabızlık sıkıntısı çekmemek için etkili kürler

Kabızlık belirtilerini ortadan kaldırmak için bol sebze ve meyve tüketmek, bol su içmek, kepekli ve lifli besinler yemek ve zeytinyağı tüketmek öne çıkan önlemlerden bazıları olarak sayılabilir. 

Kabızlık sıkıntısı çekmemek için etkili kürler

-Kuru kayısı ve kuru eriği akşamdan bir bardak suya koyun ve bir gece bekletin. Sabah aç karnına bu suyu için ve kuru meyveleri yiyin. Bağırsakları aktive eden kuru kayısı ve kuru erik dışkılama problemlerinin ortadan kalkmasına yardımcı olur.

-İncir bağırsakların rahat çalışmasını sağlayan meyvelerden biri. Bir bardak suya üç adet kuru incir ilave edin ve suyu sabaha kadar bekletin. Sabah aç karnına suyun içindeki incirleri yiyerek üzerine beklettiğiniz suyu için. Böylece bağırsak sorunlarınızı en aza indirebilirsiniz.

-Beş bardak suyun içerisine iki poşet yeşil çay, bir tutam maydanoz, bir tutam kiraz sapı, iki kayısı ve yarım limon ilave ederek karışımı kaynatın. Bu bitkisel çayı her gün en az üç kere içerek kabızlık sorununa son verebilirsiniz.

Kabızlığa Bitkisel ne iyi gelir?

 Kabızlığa iyi gelen bitkiler arasında nane çayı, rezene çayı, kuşburnu çayı, zencefil çayı, elma çayı, ısırgan otu çayı, karahindiba çayı, ekinezya, sinameki yer alıyor.

 

 

 

 

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