THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23
impression

Kabızlık şikayetiniz varsa bu besinleri tüketin!

Kabızlıkta beslenme nasıl olmalıdır? Kabızken hangi gıdaları tüketmek gerekir?

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:18
Kabızlık şikayetiniz varsa bu besinleri tüketin!

KABIZLIKTA BESLENME NASIL OLMALIDIR?

Sağlıksız yiyeceklerden uzak durma: Hamur işi, kızartma tarzında lezzetli yiyeceklerden uzak durmak gerekir. Çay kahve kola tüketimi azaltılmalı, şeker ve şeker tarzında yiyeceklerin kabızlığı tetiklediği akıldan çıkarılmamalıdır.

Her gün aynı saatte tuvalete gidilmeli: Dışkılama hissi gelsin veya gelmesin her gün aynı saatte tuvalete gitmek faydalıdır. Vücut fonksiyonları için önemlidir. Tuvalete çıkma hissi olmasa bile her gün aynı saatte tuvalete gitmek 5-10 dakika oturmak dışkılama düzenini sağlama açısından faydalı olacaktır.

Fiziksel aktivite arttırılmalı: Düzenli olarak spor yapmak kabızlık belirtilerini azaltır. Günde en az 30-45 dakikalık bir yürüyüş bile etkisini gösterebilir.

Uygun miktarda kuruyemiş tüketilmeli: Gün içinde bir ara öğün olarak 10-15 adet badem, fındık, Antep fıstığı, ceviz tüketmek hem alınması gereken lif miktarını arttıracak hem de faydalı yağ asitleriyle bağırsak hareketlerini hızlandıracaktır.

Güne 1 bardak ılık limonlu su ile başlanılmalı: Eğer mide problemi ya da düşük tansiyon yoksa aç karnına içilen ılık limonlu su sindirime yararlı olacaktır.

Bol bol su tüketilmeli: Gün de 2-2,5 litre su tüketmek sindirim sistemini hızlandırır, bağırsak hareketlerini kolaylaştırır. O yüzden kabızlığı önlemede su tüketimi çok önemli bir etkendir. Soğuk su içmemeye özen gösterilmelidir.

Öğünler atlanmamalı: Düzenli olarak yemek yemek bağırsak hareketlerinin güzel çalışmasına yardımcı olur.

Posadan zengin yiyecekler tüketilmeli: Lif oranı yüksek yiyecekler kabızlığı önlemede veya azaltmada yararlıdır. Tüketimi yavaş yavaş arttırılmalıdır. Sağlıklı bir insanın günde 25-30 gram posa alması gerekir. Ekmek olarak kepekli ekmek, pirinç pilavı ve makarna yerine bulgur pilavı tüketmek daha iyidir.

Magnezyum içeren besinler tüketilmeli: Magnezyumdan zengin besinler bağırsak hareketlerini hızlandırır, özellikle badem, salatalık, fındık, kereviz, taze fasulye, ıspanak, marul, magnezyum içermektedir. Ayrıca her gün içilen bir adet maden suyu yine magnezyum içeriğinden dolayı kabızlığa yararlı olacaktır.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 16:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beştepe'den Fransa'ya çok sert yanıt!
    1. Beştepe'den Fransa'ya çok sert yanıt!
    2. Kabızlık şikayetiniz varsa bu..
    3. Rusya'dan o iddialara cevap: Biz..
    4. Balgam sökmeye yarayan doğal çözümler
    5. KCK firarisi yakalandı
    6. Kuzey Akım ödemelerini askıya alındı
    7. İran'da 'eşek kulağı' ve 'kedi gözü'..
    8. Bebeklerde diş bakımı nasıl olmalı?
    9. BBP'de yerel seçim takvimi açıklandı
    10. Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya ait..
    11. Bakan Fahrettin Koca'dan Hakkari ve..
    12. Akaryakıtta nakit ödemeye fiyat..
    13. Meksika'da 2 kişi WhatsApp'tan yayılan..
    14. Moody's'ten Türkiye'ye risk açıklaması
    15. İŞKUR TYP personel alımları TYP..
    16. Hindistan'da çatışma çıktı: 4 kişi..
    17. İYİ Parti’den Mansur Yavaş’a dikkat..
    18. ABD Başkanı Trump tüm dünyayı tehdit..
    19. İlk milli jet motoru test edildi!..
    20. Evinizin altında fay hattı var mı?..
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta
    Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta
    Bir 10 Kasım daha böyle geçti! “Hz. Muhammed'in kabrinin yıkılmasına mani oldu”
    Bir 10 Kasım daha böyle geçti! “Hz. Muhammed'in kabrinin yıkılmasına mani oldu”