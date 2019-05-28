0553 313 94 23

Kabızlık şikayeti ile gitti karnından 30 santimlik kist çıktı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde kabızlık şikayeti ile hastaneye giden bir hastanın karın boşluğundan 30 santimetre çapında ve 6 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.

28 Mayıs 2019 Salı 15:49
Kabızlık şikayeti ile gitti karnından 30 santimlik kist çıktı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde kabızlık şikayeti ile hastaneye giden bir hastanın karın boşluğundan 30 santimetre çapında ve 6 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.



Karamürsel Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen ve iki saat süren başarılı operasyon sonucunda Asiye Kapıcıoğlu (56) isimli hastanın karnından 30 santimetre çapında ve 6 kilo ağırlığında kitle çıkartıldı. Edinilen bilgiye göre Karamürsel Devlet Hastanesine karında şişlik, ağrı ve kabızlık gibi şikayetleriyle başvuran Asiye Kapıcıoğlu Genel Cerrahi polikliniğine yönlendirildi. Hastanın yapılan muayenesinde karnının içinde 30 santimetrelik kist saptandı. Yapılan tetkik ve muayeneler sonucunda hasta Karamürsel Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bilal Kabalak ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonucunda hastanın karın içerisinden 30 santimetre boyutunda ve 6 kilo ağırlığındaki kist çıkarıldı.



4 senedir karnında olan şişliği kabızlık sandı


3-4 senedir karın bölgesinde şişlik olduğunu söyleyen Asiye Kapıcıoğlu, “Karnımdaki şişliğin normal bir durum olduğunu ve kilo almayla ilgili olduğunu düşünüyordum. Şişkinliğin ve şikayetlerimin artması nedeniyle Karamürsel Devlet Hastanesine muayene için başvurdum. Yapılan tetkikler sonucu karnımdaki şişliğin büyük bir kitle olduğu anlaşıldı. Kitle çıkarıldıktan sonra oh be dünya varmış dedim. Keşke daha önce gelseydim; bu kadar büyümeden çare bulunurdu” diyerek doktoruna ve personellere teşekkür etti.



30 santimetre çapında 6 kilo ağırlığında


Hastanın yapılan tespit sonrasında ameliyata alındığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bilal Kabalak, ’’Karında şişlik şikayetiyle bize başvuran hastanın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda karnında yaklaşık 30 santimetre çapında ve 6 kilo ağırlığında elastik kıvamlı kistik bir lezyon tespit ettik. Yaklaşık iki saat süren operasyon sonucunda herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadan kisti bir bütün olarak çıkarmayı başardık” diye konuştu.



“Bu büyüklükte kitlelerin görülmesi çok nadir oluyor”


Kistin içerisinden yaklaşık 6 litre su boşaltıldığını söyleyen Kabalak, “Kistin kökeni olarak bağırsak arka duvarı zarı ve yumurtalık gözükmekteydi. Çıkarılan parçayı incelemek için patoloji laboratuvarına gönderdik. Bundan sonraki tedavi sürecini patoloji neticesine göre değerlendireceğiz. Bu büyüklükte kitlelerin görülmesi çok nadir oluyor. Doktora başvurulduğunda da hastalar genellikle ileri merkezlere yönlendirilir. Ekip arkadaşlarımızla birlikte bu tür operasyonları merkezimizde başarıyla gerçekleştirebiliyoruz. Bizlere bu imkanı sunan İl Sağlık Müdürlüğü ile hastane yönetimimize ve ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.



“Hastamız sağlığına kavuştuğu için mutluyuz”


Buna benzer birçok özellikli ameliyatın hastanelerinde başarıyla gerçekleştirildiğini söyleyen Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Erkan Çelik ise, “Hastamız sağlığına kavuştuğu içinmutluyuz. Hastanemizde son yıllarda hekimlerimiz tarafından başarılı operasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu tarz başarılı operasyonların arkasında işlerini özveri ile yapan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın olduğu büyük bir ekip var. Bu vak’a hastanemizde bu tür operasyonların başarıyla yapılabildiğini gösteren bir örnek oluşturuyor. Özverili çalışmalarından dolayı çalışanlarımıza ve bize bu imkanları sunan İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 15:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nevşehir’de 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
    1. Nevşehir’de 3 yıl 9 ay kesinleşmiş..
    2. Aşıkşenlik orta okulunda resim sergisi
    3. Namaz vakitlerinde hırsızlık yapan..
    4. IKBY’nin yeni başkanı Barzani
    5. Nihat Özdemir'den flaş yabancı sınırı..
    6. Bursa’da bayramda ulaşıma yüzde 50..
    7. KKTC'de ilk Bakanlar Kurulu toplantısı..
    8. "Bu haberleri kurgulayanları..
    9. Kolunu spor aletine kaptıran çocuğu..
    10. EYT’nin mimarı yine kıvırdı! CHP’li..
    11. TBMM Genel Kurulu toplandı
    12. TSO’da girişimcilik eğitimleri..
    13. Komonda birlikleri imha etmeye devam..
    14. Sivas’ta korkutan yangın
    15. Talas’ta Azerbaycan Bağımsızlık Günü..
    16. Gürsu’nun Şehit Belediye Başkanı..
    17. Nur Karaata Mayo Koleksiyonu Boyner'de
    18. Huawei CEO’su Ken Hu: “Kısıtlamalar..
    19. "Turistik Doğu Ekspresi" ilk seferiyle..
    20. BAKKA ile BEÜ üç proje için anlaşma..
    21. Eller neden kurur? Bu durumdan..
    22. 2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi:..
    23. Mehmet Topal’dan o iddialara yanıt
    24. İnternet gazetecileri iftarda buluştu
    25. Tottenham-Liverpool maçı şifresiz..
    26. Dünya yıldızına yeni görev!
    27. CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in sosyal..
    28. "Turistik Doğu Ekspresi" ilk seferine..
    29. Gemlik’te pankart polemiği sürüyor
    30. Konya’da silah deposuna dönüştürülen..
    Ahmet Davutoğlu'nun yeni partiyi ne zaman kuracağı belli oldu
    Ahmet Davutoğlu'nun yeni partiyi ne zaman kuracağı belli oldu
    Fatih Altaylı ağzını iyice bozdu: Böyle bir hayvanlık var mı?
    Fatih Altaylı ağzını iyice bozdu: Böyle bir hayvanlık var mı?
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
    Rus bakandan ABD'yi çıldırtacak açıklama: Türkiye ile ortak üreteceğiz, bir tanesi bile tüm ülkeyi korumaya yeter
    Rus bakandan ABD'yi çıldırtacak açıklama: Türkiye ile ortak üreteceğiz, bir tanesi bile tüm ülkeyi korumaya yeter

    Günün Karikatürü

    28 Mayıs 2019
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler