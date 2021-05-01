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Sağlık Kabızlık nedir nasıl olur? Kabızlığa ne iyi gelir?
Sağlık

Kabızlık nedir nasıl olur? Kabızlığa ne iyi gelir?

Kabızlık nasıl geçer? Zaman zaman pek çok kişi kabızlık sorunu yaşayabilir. Uzun süreli yaşanan kabızlık yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Bu sebeple pek çok kişi kabızlığa neyin ili geldiğini araştırıyor. Peki, kabız olanlar ne yer ne içer? Kabızlığa hangi meyveler iyi gelir?

Yeniakit Publisher
2021-05-01 21:56:00 -
Kabızlık nedir nasıl olur? Kabızlığa ne iyi gelir?

Zaman zaman pek çok kişi kabızlık sorunu yaşıyor. Bir hayli sıkıntılı olan bu durumdan kurtulmak için beslenmenize dikkat ederken egzersiz yapmayı da ihmal etmeyin. Peki, kabızlık nasıl geçiyor?

Kabızlık nedir?

Kabızlık, bağırsak hareketlerinin zor veya normalden daha az gerçekleştiği durum anlamına gelir. Kabızlığın bir diğer adı da konstipasyondur.

Kabızlık niye oluyor?

Tuvalet ihtiyacını ertelemek

Katı gıdalarla beslenmek

Fazla inek sütü tüketmek

Rektumda ya da kolonda darlık veya tıkanıklık

Rektum ya da kolon çevresindeki sinirlere ait anormallikler

Hormonal hastalıklar

Dışkılamada rolü olan kaslara ait işlev bozuklukları

Kabızlığa ne iyi gelir?

Kabızlık sorununu lifli beslenerek giderebilirsiniz. Şayet tükettiğiniz gıdalara rağmen kabızlık sorunu geçmezse bir uzmana danışmanızda yarar var.

Günde en az 2,5 litre su içmeye özen gösterilmeli.

Sabah uyandıktan sonra güne ılık bir bardak suyla başlayabilirsiniz.

Lif yönünden zengin olan meyveleri günlük beslenme listenize ilave edebilirsiniz.

Hareketsizlik kabızlığın önemli nedenlerinden biridir. Bu nedenle egzersiz ve yürüyüş yapmaktan vazgeçmeyin. Kabızlığın en önemli çözümü lifli gıdaları tüketmekten geçer. Lif yönünden zengin meyveleri günlük beslenmenize dahil ederek kabızlıktan kurtulabilirsiniz. Elma, muz, avokado, böğürtlen, kivi, armut ve nardan yalnızca birinden günde bir porsiyon tüketerek bedeninizin günlük lif ihtiyacını karşılamış olursunuz.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi sinameki çayını reçetesiz müshil olarak adlandırıyor. Uzunca yıllardır ilaç sanayinin önemli bitkilerinden olan sinamekinin insan bedenine yararları olduğu kadar çokça tüketimi kötü sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle günde bir fincanı aşmamak son derece önemli.

Sinameki çayı nasıl hazırlanır?

Bir fincan kaynamış suyun içerisine yalnızca bir çay kaşığı sinameki otu ekleyin. Yaklaşık 10 dakika sonra çayınızı süzüp, içebilirsiniz. Arzu ederseniz bitki çayınızı balla tatlandırabilirsiniz.

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