Kabızlık nasıl geçer? Doğal müshil tarifi ile kabızlığınız son bulsun!

Bağırsağın tamamlanmamış boşaltılması sizi rahatsız edebilir, mide ağrısı ve şişkinlik hissi gibi çeşitli mide problemlerine neden olabilir. Bununla birlikte, bağırsak hareketlerinizde ki ve sindiriminizde ki yavaşlamanın sebebinin yeme alışkanlıklarınız olduğunu unutmamalısınız.

Bağırsağınızı tam olarak boşaltılmadığın da, normal beslenmenize rağmen emilim gerçekleşmediği için ihtiyacınız olan temel besin maddelerinde vücudunuzda eksik olacaktır.

Neden Kabız Oluruz?

Bağırsaklar genellikle atık maddeyi ve toksik maddeleri biriktirir ve vücuttan atar.

Bağırsaklar normal şekilde böyle çalışır.

Bununla birlikte, sindirim bozulursa atık bağırsaklarda kalır ve birçok sağlık sorununa yol açar. Nitekim, sindirim sistemindeki kasların yanlış işleyişi bağırsağın boşaltılamamasının bir nedeni olabilir. Bu da kabızlığa neden olur. Ancak endişelenmenize gerek yok, çünkü doğal kürlerle bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

Aslında, yılda iki kez tam bir bağırsak temizliği yapılması önerilir. Vücudunuzdaki atıkların ve toksinlerin oluşmasını önlemek ve farklı sağlık sorunlarını durdurmak için bunu yapmanız gerekir.

Vücudumuzun toksin ve atıklarını atmaya yardımcı olan birçok ilaç ve müshil var. Bununla birlikte, bazı doğal besinler bu ilaçlardan çok daha etkilidir ve en önemli şey onlardan hiçbir yan etki bulunmamasıdır.

Kuru erikler lif açısından içeriği yüksek olması ve kabızlık gibi bir çok bağırsak sorununu çok kısa sürede hafifletilebilmesi ve dışkı yumuşatması gibi etkileri vardır. Hurma da mükemmel bir doğal müshil olarak bilinir.

Kabızlık nasıl geçer?

Bugün, bağırsaklarınızı sadece 2 dakika içinde boşaltacak harika detoks sunacağız. Erik ve hurmayla Bağırsak boşaltma kürü tarifi

%100 Doğal Müshil Tarifi

Malzemeler

5 bardak kaynatılmış su

1 fincan (150 gr) hurma

1 fincan (150 gr) kuru erik

Yapılışı

Suyu bir tencerede kaynatın ve kaynama noktasına geldiğinde, malzemeleri ekleyin. Bırakın 15 dakika kaynatın ve ısıdan çıkarın ve soğumasını bekleyin. Sabahları boş mide bu mucize bir çorba kaşığı tüketin. Her öğünlerden önce ve sonra 1 çorba kaşığı tüketin. Bu güçlü karışım sindirim sürecini iyileştirir, kabızlık gibi birçok sindirim sorunundan kurtulmanıza, vücuttaki zehirli maddeleri atmamıza ve genel sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olur. Zamanınızı boşa harcamayın, sadece deneyin ve vücudunuzdaki farkı hissedin! Sonuçlar sizi şaşkına çevirir!

*Bağırsak düzensizliğini önlemeye yardımcı olması için lif bakımından zengin gıdaları tüketirken bol su için.

*Limon suyu da dışkıyı yumuşatır.

*Daha çok hareket etmelisiniz.

* Sinameke yapraklarından çay içmelisiniz. Ama sinameke çayını abartmadan için. Çünkü sinameke bağırsaklardaki yararlı bakterileri de götürüyor. Çok zor durumda kaldığınız zaman için. Günlük beslenmenizde lifi arttırmanız gerektiğini unutmayın.

Sinameki Otu, dünyada bulunan en faydalı bitkiler arasındadır. Sıcak iklimleri seven bitki, Afrika'da ve benzer iklimlerde sıklıkla görülür. Maki ikliminin hâkim olduğu alanlarda daha çok görülen ot türü, sağlığa verdiği faydalardan ötürü yüzyıllardır alternatif tıp alanında tercih ediliyor.

Sinameki otu nedir?

Sinameki Otu, baklagiller familyasına ait bitki türüdür. Boyu 1,5 metreye kadar ulaşabilen Sinameki , ağaç görünümünde çalılık olarak biliniyor. Bazı türleri, 7-10 metre arasında yükselebiliyor. Bileşik yapraklı olan Sinameki Otu, sarı renkli çiçeklere sahiptir.

Afrika, Hindistan ve Arabistan bölgelerinde yetişen bu bitki farklı türlere sahiptir. 400'den fazla türü olan bitki, sağlık için son derece yararlıdır. Kabızlık ve basur tedavisinde yüzyıllar boyunca kullanılmış, kullanılmaya devam ediyor.

Sinameki otunun faydaları nelerdir?

Sinameki bitkisinin onlarca faydası bulunuyor. Her biri farklı yapılarda olan bu ot türü, vücudumuz için birbirinden farklı yararlar barındırıyor.

Sinameki Otunun en fazla bilinen faydası, kabızlığa karşı iyi geliyor olmasıdır. Kabızlık giderici olan ot türü, bağırsaklardaki dışkının yumuşamasını sağlıyor. Ayrıca çoğunluğu kabızlıktan kaynaklanan basur rahatsızlığına karşı kullanılabiliyor.

Vücudun içerisinde bulunan iltihaplanmaya karşı faydalıdır. Cilt yüzeyinde oluşmuş yaralarda kullanıldığı zaman, iltihabı kurutucu özellikleri bulunur. Ancak iltihap için sıklıkla kullanılması önerilmiyor.

Sinameki Otunun içinde bulunan bileşenler, vücut içerisindeki parazitleri yok edici özelliklere sahiptir. Özellikle sindirim bölümünde parazit ve mikrop oluşumunu giderici özelliklere sahiptir. Bağırsak kurtlarıyla savaşarak, onları vücuttan atılmasına destek olur.

Ağrı kesici özellikleri de bulunur. Baş ağrısı, bel ağrısı, sırt ağrısı gibi sorunlarda Sinameki Otu kullanılarak rahatlama sağlanabilir.

Cilt üzerinde olumlu etkilerinin olduğuna dair bilgiler bulunuyor. Sinameki Otu, cildin daha canlı ve parlak şekilde görünmesine yardımcı olur. Ayrıca cilt üzerinde meydana gelen leke, sivilce gibi durumlarda uzman tavsiyesiyle kullanılabilir.

Sinameki Otunu ishal sorunu olan kişilerin kullanmaması öneriliyor. Kabızlığa karşı olan Sinemaki Otu, ishal durumunda kullanılırsa, kişinin hastaneye yatmasını gerektirebilecek enerji kaybına yol açabilir. Bu nedenle uzman görüşü alındıktan sonra kullanılmalıdır.