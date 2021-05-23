  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Mustafa Şentop açıkladı: Akçakoca müftüsü açığa alındı
Terörist İsrail'den Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapatma kararı!
Osmaniye’de deprem
İran'da bir fabrikada patlama: Yaralılar var
Kadın - Aile Kabızlık için en etkili kür nedir? Kabızlık için kür tarifi
Kadın - Aile

Kabızlık için en etkili kür nedir? Kabızlık için kür tarifi

Kabızlık nasıl geçer? Zaman zaman pek çok kişi kabızlık sorunu yaşayabiliyor. Kürlerle geçmeyen sürekli tekrarlayan bir kabızlık durumunda ise mutlaka bir hekime danışılması gerekiyor. Peki, kabızlık en hızlı nasıl geçer? Kefirli kabızlık kürü tarifi

Yeniakit Publisher
2021-05-23 21:17:00 -
Kabızlık için en etkili kür nedir? Kabızlık için kür tarifi

Kabızlık hayat kalitesini olumsuz etkileyen sağlık sorunlarından biridir. Uzun süren kabızlık sorunu yaşıyorsanız; en kısa zamanda bir hekime başvurmanız gerekir. Her sabah aç karnı iki adet kuru kayısı yiyip bir bardak su içerek güne başlamalısınız. Ayrıca kefirle hazırlayabileceğiniz kürü öğlen ya da akşam içerek kabızlık sorunuzdan kurtulabilirsiniz.

Kabızlık nedir?

Kabızlık, bağırsak hareketlerinin zor veya normalden daha az gerçekleştiği durum anlamına gelir. Kabızlığın bir diğer adı da konstipasyondur.

Kabızlığın sebebi nedir?

Tuvalet ihtiyacını ertelemek

Katı gıdalarla beslenmek

Fazla inek sütü tüketmek

Rektumda ya da kolonda darlık veya tıkanıklık

Rektum ya da kolon çevresindeki sinirlere ait anormallikler

Hormonal hastalıklar

Dışkılamada rolü olan kaslara ait işlev bozuklukları

Kabızlık için en etkili kür nedir? Kabızlık için kür tarifi

Malzemeler:

  • 1 çay bardağı sade kefir
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı keten tohumu
  • 1 adet kuru kayısı
  • 1 adet kuru erik

Tüm malzemeleri blendardan geçirin ve afiyetle tüketin. İlk üç gün üst üste bu kürü tükettikten sonra gün aşırı içmeye özen gösterin.

Sindirim sorunlarına elveda demenizi sağlayan şahane bir çay!
Sindirim sorunlarına elveda demenizi sağlayan şahane bir çay!

Kadın - Aile

Sindirim sorunlarına elveda demenizi sağlayan şahane bir çay!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Koca duyurdu! Bir meslek grubu daha aşılanacak
Gündem

Bakan Koca duyurdu! Bir meslek grubu daha aşılanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir meslek grubunun daha aşılanmaya başlayacağını duyurdu.
Sedat Peker'in babası kim? Sedat Peker’in babası kimdir nerelidir?
Biyografi

Sedat Peker'in babası kim? Sedat Peker’in babası kimdir nerelidir?

Orgaznize sut örgütü lideri Sedat Peker, babası Poker Ahmet lakaplı Ahmet Peker’dir. Sedat Peker ve ailesi aslen nerelidir? Organize suç örg..
Saldırı girişiminde bulunan teröristler öldürüldü
Aktüel

Saldırı girişiminde bulunan teröristler öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay