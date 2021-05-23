Kabızlık için en etkili kür nedir? Kabızlık için kür tarifi
Kabızlık nasıl geçer? Zaman zaman pek çok kişi kabızlık sorunu yaşayabiliyor. Kürlerle geçmeyen sürekli tekrarlayan bir kabızlık durumunda ise mutlaka bir hekime danışılması gerekiyor. Peki, kabızlık en hızlı nasıl geçer? Kefirli kabızlık kürü tarifi
Kabızlık hayat kalitesini olumsuz etkileyen sağlık sorunlarından biridir. Uzun süren kabızlık sorunu yaşıyorsanız; en kısa zamanda bir hekime başvurmanız gerekir. Her sabah aç karnı iki adet kuru kayısı yiyip bir bardak su içerek güne başlamalısınız. Ayrıca kefirle hazırlayabileceğiniz kürü öğlen ya da akşam içerek kabızlık sorunuzdan kurtulabilirsiniz.
Kabızlık nedir?
Kabızlık, bağırsak hareketlerinin zor veya normalden daha az gerçekleştiği durum anlamına gelir. Kabızlığın bir diğer adı da konstipasyondur.
Kabızlığın sebebi nedir?
Tuvalet ihtiyacını ertelemek
Katı gıdalarla beslenmek
Fazla inek sütü tüketmek
Rektumda ya da kolonda darlık veya tıkanıklık
Rektum ya da kolon çevresindeki sinirlere ait anormallikler
Hormonal hastalıklar
Dışkılamada rolü olan kaslara ait işlev bozuklukları
Kabızlık için en etkili kür nedir? Kabızlık için kür tarifi
Malzemeler:
- 1 çay bardağı sade kefir
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı keten tohumu
- 1 adet kuru kayısı
- 1 adet kuru erik
Tüm malzemeleri blendardan geçirin ve afiyetle tüketin. İlk üç gün üst üste bu kürü tükettikten sonra gün aşırı içmeye özen gösterin.