Kabızlık hayat kalitesini olumsuz etkileyen sağlık sorunlarından biridir. Uzun süren kabızlık sorunu yaşıyorsanız; en kısa zamanda bir hekime başvurmanız gerekir. Her sabah aç karnı iki adet kuru kayısı yiyip bir bardak su içerek güne başlamalısınız. Ayrıca kefirle hazırlayabileceğiniz kürü öğlen ya da akşam içerek kabızlık sorunuzdan kurtulabilirsiniz.

Kabızlık nedir?

Kabızlık, bağırsak hareketlerinin zor veya normalden daha az gerçekleştiği durum anlamına gelir. Kabızlığın bir diğer adı da konstipasyondur.

Kabızlığın sebebi nedir?

Tuvalet ihtiyacını ertelemek

Katı gıdalarla beslenmek

Fazla inek sütü tüketmek

Rektumda ya da kolonda darlık veya tıkanıklık

Rektum ya da kolon çevresindeki sinirlere ait anormallikler

Hormonal hastalıklar

Dışkılamada rolü olan kaslara ait işlev bozuklukları

Kabızlık için en etkili kür nedir? Kabızlık için kür tarifi

Malzemeler:

1 çay bardağı sade kefir

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı keten tohumu

1 adet kuru kayısı

1 adet kuru erik

Tüm malzemeleri blendardan geçirin ve afiyetle tüketin. İlk üç gün üst üste bu kürü tükettikten sonra gün aşırı içmeye özen gösterin.