"Kabızlık için ne yapmalı?" sorusunun cevabı pek çok kişi tarafından internette merak edilip araştırılıyor. Halk dilinde “kabızlık” olarak bilinen, tıp dünyasındaki adıyla “konstipasyon” genellikle geçici bir sorun olsa da kronikleşebiliyor. İşte evinizde kolaylıkla bulabileceğiniz şeylerle kabızlığa anında çözüm yolları...

Tıbbi adı konstipasyon olan kabızlık, bağırsak hareketlerinde yavaşlama sonucu ortaya çıkan, dışkının sertleşmesi durumudur. Yiyecekler sindirim sistemi boyunca ne kadar yavaş hareket ederse, bağırsaklar da daha fazla suyu emer. Sonuç olarak, dışkı kurur ve sertleşir.

Kabızlık neden olur?

– Bağırsak hareketlerinde yavaşlamaya neden olan çeşitli metabolik ve sindirim sistemi hastalıkları

– Crohn ve divertikülit gibi bağırsak hastalıkları

– Bağırsaklarda tıkanıklığa yol açan polipler ya da kitlesel oluşumlar

– Hormonal denge değişiklikleri

– Çeşitli ilaçlar (Lityum, antipsikotikler, bazı antidepresanlar, bazı epilepsi ilaçları, demir ilacı)

– Tuvalet ihtiyacını ertelemek

– Katı gıdalarla beslenmek

– Fazla inek sütü tüketmek

Kabızlığa ne iyi gelir?

Su için

Uzun süre susuz kalmak kabızlığa sebep olabilir. Bu yüzden yeterli miktarda su tüketmek çok önemli. Kabızlık yaşıyorsanız maden suyu içmek bağırsaklarınızı çalıştırmaya yardımcı olacaktır.

Ayrıca limonlu su içmeyi de deneyebilirsiniz. Limon suyundaki sitrik asit sindirim sisteminizi hızlandırarak vücuttan toksinleri atmanızı sağlar.

Lifli gıdalar tüketin

Lifli gıdalar sindirim bölgenizde temizleyici görevi görür, yiyecek ve atık parçalarını atar. Kabızlığı dengede tutmak için 20 ila 35 gram lif tüketmeyi hedefleyin. Lif içeriği yüksek bazı gıdalar fasulye, mercimek, yulaf ezmesi, badem ve arpadır.

Egzersiz yapın

Egzersiz yapmak tuvalete çıkma sayınızı değiştirmez fakat kabızlıkla birlikte gelen sıkıntıları büyük ölçüde azaltır. Kabızlık yaşıyorsanız düzenli yürüyüşlere çıkmak yan etkilerinizi azaltabilir.

Kahve için

Kafein sindirim sistemindeki kasları çalıştırdığı için kahve içmek tuvalete gitmenize yardımcı olabilir. Ayrıca kahvenin içinde az miktarda lif olduğu için kabızlığı sadece tedavi etmez aynı zamanda da önleyebilir.

Probiyotik içeren gıdalar tüketin

Probiyotik bağırsaklardaki bakteri seviyelerini dengeleyerek kronik kabızlığı önleyebilir. Ayrıca bağırsak hareketini kolaylaştırarak tuvalete çıkarken acı çekmenizi engeller. Kabızlık için probiyotik açısından zengin yoğurt tüketebilir veya eczaneden probiyotik hapları alabilirsiniz.

Nane çayı için

Nane çayının içindeki mentol sindirim sisteminizdeki kasları gevşeterek hareketi kolaylaştırır. Ayrıca sıcak su da kabızlıktan rahatlama sağlar ve boşaltımı teşvik eder.

Kuru erik yiyin

Eğer kabızlık yaşıyorsanız tüketebileceğiniz en iyi yiyecek kuru eriktir. Doğal bir gevşetici olan kuru erik aynı zamanda yüksek lif oranına sahiptir. Bağırsak kaslarını sıkarak boşaltımı kolaylaştırır.