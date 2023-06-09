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Gündem Kabineye motosikletçi bakan
Gündem

Kabineye motosikletçi bakan

Yeniakit Publisher
2023-06-09 21:59:00 -
Kabineye motosikletçi bakan

İstanbul Valiliği’nin ardından yeni dönemde İçişleri Bakanlığı için görevlendirilen Ali Yerlikaya, İstanbul'daki görevinde motosiklet tutkusuyla renkli anılar bıraktı.

İstanbul Valiliği’nin ardından yeni dönemde İçişleri Bakanlığı için görevlendirilen Ali Yerlikaya, İstanbul'daki görevinde motosiklet tutkusuyla renkli anılar bıraktı.

Motosiklet tutkusuyla bilinen Ali Yerlikaya, motosiklet kullanmanın zorluğunu bilmesi nedeniyle ilk kez kendi döneminde şiddetli kar yağışlı ve fırtınalı havalarda trafiğe çıkışını yasaklamasıyla biliniyor.

Motosikletçiler tarafından sevilen Yerlikaya, Boğaziçi Köprüsü’nde bir motokuryenin geçişine yardımcı olan polisleri bile ödüllendirdi. Kendi anısını da paylaşan Yerlikaya, polisleri tebrik etti.

Yerlikaya'nın İstanbul’daki bazı denetimlere motosikletiyle de katıldığı biliniyor.
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Temmuz 2021’de memleketi Konya’ya motosikletiyle giden Yerlikaya, bu anlarını sosyal medyadan paylaşmıştı.

 

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