"Kabinede değişiklik olacak mı?" AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklama

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti'nin yeni MKYK'sının ilk toplantısı sonrası Ömer Çelik açıklamada bulundu.

"Kabinede değişiklik olacak mı?"

"Kabinede değişiklik olacak mı?" şeklindeki soruya Çelik şu cevabı verdi:

"Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu bu. Değişir ya da değişmez o kadar verecektir. Bu tip durumlardaki bütün tahminler boşa çıkar. Ne zaman, nasıl yapılacağı tamamen cumhurbaşkanımızın takdiridir. O listelerin de uydurma olduğunu görmüşsünüzdür. Ankara siyasetinin cilvelerinden biri bu, kabine revizyonuyla ilgili tahminde bulunmak"



İstanbul Sözleşmesi

İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili de konuşan Çelik, "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin usule aykırı bir durumu yok. Egemen bir devlet olarak Türkiye bu hakkını kullanmıştır. Kadına şiddetin önlenmesine ilişkin ne yağacağımız önemlidir. Kadınların kazanımlarının artması politik bir tercih değildir. Ahlaki bir zorunluluktur. Anlaşmadan çekilmek kadın haklarından vazgeçildiği anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.