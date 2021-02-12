Kabine toplantısına dair sık sık arama motorlarında araştırma yapılıyor. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanmaktadır. Söz konusu toplantı öncesinde yasakların kalkıp kalkmayacağı vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. Peki, kabine toplantısının tarihi belli oldu mu? Kabine toplantısının tarihi ne zaman?

İşletme sahipleri ve birçok vatandaş salgın tedbirleri üzerine uygulanan kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağını merak ediyor.

Kabine toplantısının tarihi belli oldu mu?

Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok kararın alındığı Kabine Toplantısı genellikle pazartesi günleri düzenlenmektedir. Bu haftaki toplantının tarihi henüz belirlenmedi. Ancak toplantının bu hafta gerçekleşeceği tahmin ediliyor.