Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu? Kabine toplantısı saat kaçta?
Ülkenin gündeminden düşmeyen koronavirüs salgınına ilişkin önemli kararların alındığı Kabine toplantının tarihi merak ediliyor. Vaka sayılarındaki hızlı artışın ardından birçok vatandaş, yeni kararların alınıp alınmayacağını araştırıyor. Peki, Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu? Kabine toplantısı saat kaçta?
Koronavirüs salgını kapsamında vaka sayısının hızla yükselmesi üzerine gözler, Kabine toplantısının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu? Kabine toplantısı saat kaçta?
Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu?
Kabine toplantısı en son 29 Mart tarihinde toplanmıştı. Yakın tarihte Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Son dönemlerde sık sık gerçekleştirilen toplantıların ardından konuya ilişkin vatandaşların aramaları hız kazandı. Kabine’nin koronavirüs salgını kapsamında 12 Nisan tarihinde bir araya geleceği tahmin ediliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Nisan tarihi saat 15.00'te emekli amirallerin gece bildirisi hakkında açıklamalarda bulunacak.