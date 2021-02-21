Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yaptığı son açıklamaların ardından Kabine Toplantısı ve Bilim Kurulu'nun ne zaman toplanacağı merak edilmeye başlandı. Milyonlarca vatandaş, 1 Mart tarihi itibariyle kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağını araştırıyor.

Türkiye'de koronavirüs ile mücadelede alınan önemli kararlar kabine toplantısının ardından duyuruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz kabine toplantısından sonra yasakları kademeli olarak kaldıracaklarını açıklamıştı. Bunun üzerine vatandaşlar kabine toplantısının tarihini merak etmeye başladı. Peki, Kabine toplantısı tarihi belli mi? Kritik toplantı ne zaman?

Kabine toplantısı tarihi belli mi? Kritik toplantı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısından sonra yasakların kademeli olarak kaldırılacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoranların yeniden açılma durumuyla ilgili restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacaklarını, çünkü endişelerinin olduğunu belirtti.

Kabine toplantısının tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.