  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kabine toplantısı tarihi belli mi? Kritik toplantı ne zaman?
Gündem

Kabine toplantısı tarihi belli mi? Kritik toplantı ne zaman?

Kabine toplantısının ardından alınan kararlar, milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yaptığı son açıklamaların ardından Kabine Toplantısı ve Bilim Kurulu'nun ne zaman toplanacağı merak edilmeye başlandı. Milyonlarca vatandaş, 1 Mart tarihi itibariyle kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağını araştırıyor. Peki, Kabine toplantısı tarihi belli mi? Kritik toplantı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-21 22:25:00 -
Kabine toplantısı tarihi belli mi? Kritik toplantı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yaptığı son açıklamaların ardından Kabine Toplantısı ve Bilim Kurulu'nun ne zaman toplanacağı merak edilmeye başlandı. Milyonlarca vatandaş, 1 Mart tarihi itibariyle kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağını araştırıyor.

Türkiye'de koronavirüs ile mücadelede alınan önemli kararlar kabine toplantısının ardından duyuruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz kabine toplantısından sonra yasakları kademeli olarak kaldıracaklarını açıklamıştı. Bunun üzerine vatandaşlar kabine toplantısının tarihini merak etmeye başladı. Peki, Kabine toplantısı tarihi belli mi? Kritik toplantı ne zaman?

Kabine toplantısı tarihi belli mi? Kritik toplantı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısından sonra yasakların kademeli olarak kaldırılacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoranların yeniden açılma durumuyla ilgili restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacaklarını, çünkü endişelerinin olduğunu belirtti.

Kabine toplantısının tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Murat Karayılan yakalandı mı? Bakan Soylu'dan son dakika Murat Karayılan açıklaması
Gündem

Murat Karayılan yakalandı mı? Bakan Soylu'dan son dakika Murat Karayılan açıklaması

Murat Karayılan’ın ele geçirilmesi için operasyon yapılacak mı? Terör örgütü PKK’ya hem yurt içinde hem de yurtdışında ağır darbeler vurulma..
Asperger sendromu nedir? Asperger sendromu belirtileri
Sağlık

Asperger sendromu nedir? Asperger sendromu belirtileri

Asperger sendromu tedavi edilebilir mi? Pek çok kişi asperger sendromunun ne olduğunu araştırıyor. Peki, asperger sendromu tedavisi var mı? ..
Trump’a yakın isim… BM raporunda tartışılacak ayrıntılar! Libya’da büyük plan
Dünya

Trump’a yakın isim… BM raporunda tartışılacak ayrıntılar! Libya’da büyük plan

Eski ABD Başkanı Donald Trump’a yakın bir isim olan Erik Prince’in Blackwater isimli güvenlik şirketinin Libya’da darbeci Hafter’e destek ve..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay