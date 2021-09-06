Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşknalığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu...

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Olimpiyatlarda Türkiye toplamda 23 madalya kazanarak tarihin en büyük başarısını elde etmiştir. Bu daha büyük zaferlerin yolunu açmıştır.

"Çok sayıda ülke yöneticisi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdik"

Son dönemde çok sayıda ülke yöneticisi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele aldık. Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünü de yine 26 Ağustos'ta gerçekleştirdik. Milletlerin sembolleri ile yaşadığı gerçeği ile de Ahlat'taki külliyemizin açılışını yaptık.

"Ülkemizi savunma sanayiinde en üst lige çıkartmakta kararlıyız"

Ülkemizi savunma sanayiinde en üst lige çıkartmakta kararlıyız. Ay yıldız projesinin temelini attık. Ay-Yıldız projesiyle ordumuzu tek çatı altında yönetebileceğimiz dünyanın en modern savunma merkezlerinden birine sahip olacağız. İnşallah bu projeyi 19 Mayıs 2023 tarihinde ordumuzun ve milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz.

"Yargıtay'ın yeni binasında açtık"

Adli yılımızı da Yargıtay'ın yeni binasında açtık. Daha önce Yargıtay 6 ayrı binada yer alıyordu. Şimdi ise 10 bloktan oluşan yeni binasında yer alacak.

"İyidire-İkizdere yolu ile Hurmalı Tünelleri'ni hizmete açtık"

Rize ziyaretinde sel felaketinin ardından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi almak dışında yeni projelerin temel atma törenlerine iştirak ettik. İlk olarak Rize-Mardin hattındaki İyidire-İkizdere yolu ile Hurmalı Tünelleri'ni hizmete açtık.

"Ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkartacağız"

Rabbim bu ülkenin ve milletin geceleği için çalışan herkesten razı olsun. İnşallah 2023 hedeflerimize ulaşarak tüm bu gayretleri taçlandıracak, ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkartacağız.

"Amacımız bir yıla kadar yeniden inşa edilecek yapıları bitirip hak sahiplerine teslim etmektir"

Salgınla mücadelenin sürdüğü bir dönemde üst üste yaşanan afetlerin acısını hissettik. Yangınların söndürülmesi sonrası zararların telafisi başladı. Amacımız bir yıla kadar yeniden inşa edilecek yapıları bitirip hak sahiplerine teslim etmektir

"Eşi benzeri görülmemiş bir manzarayı yaşadık"

Bir süre önce Rize ve Artvin'de de sel felaketleri yaşanmıştı. Özellikle Kastamonu ve Sinop'ta eşi benzeri görülmemiş bir manzarayı yaşadık. Mesela Bozkurt'ta bir yılda yağan yağış 2 günde düştü. Felaket bölgelerine adeta çıkarma yaptık. Afet gününden beri 3-5 günlük istisnalar dışında bölgeden ayrılmayan bakanlarımız var. Adeta afet bölgesine kamp kurdular. Avrupa'daki sel felaketlerinin ardından aylarca kaldırılamayan atıkları birkaç haftada temizledik.

"Felaketlerin izini silmekte kararlıyız"

Bugüne kadar afet bölgesine 287 milyon ödenek aktarılmıştır. Afetler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan mebla 345 milyon lirayı buldu. Üç afet bölgesinde vatandaşlarımızın 509 milyon liralık zararı çıktı. Zarar gören çiftçilerimizin sayısı 3 bin 800 civarında. Hiçbir vatandaşı mağdur etmeden felaketlerin izini silmekte kararlıyız.

"Türkiye dünyada İngiltere'den sonra ikinci sırada yer aldı"

Geçtiğimiz yıl pek çok ülke krizin etkisini azaltmak için genişleyici politikalar yöneldi. Böylesine zorlu bir dönemde Türkiye, salgının olumsuz etkileriyle mücadelede başarılı oldu. Uyguladığımız kararlı ve etkin politikalar ile büyümeyi destekleyici adımlar önemli rol oynadı. Türkiye ekonomisi kesintisiz büyümesini sürdürdü. Bu senenin ilk yarısında da güçlü büyüme devam etti. Türkiye, yılın ilk çeyreğinde, %7,2, ikinci çeyreğinde %21,7'lik büyümeye ulaştık. Türkiye bu başarısıyla dünyada İngiltere'den sonra ikinci sırada yer aldı.

"Bir diğer olumlu gelişme ise yedi çeyrektir büyümeye devam etmesidir"

Sanayi üretimi büyümenin sürükleyici gücü haline geldi. Bir diğer olumlu gelişme ise makine teçhizat yatırımlarımızın yedi çeyrektir büyümeye devam etmesidir. Bu rakamlar büyüme potansiyelimizi daha da artıracaktır.

"İhracatımız rekorlar kırmaya devam ediyor"

İhracatımız rekorlar kırmaya devam ediyor. Ağustos itibarıyla 207 milyar doları aştı. Dünya ihracatından aldığımız pay da artıyor. Salgın nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zayıflayan turizm sektörü toparlamaya girdi. Cari işlemler açığımız yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, 7.6 milyar dolar azalarak 13.6 milyar dolar seviyesine geriledi.

"Döviz rezervlerimiz 118 milyar doları aşmış durumda"

Geçen seneyi 93.3 milyar dolarla kapattığımız döviz rezervleri, özellikle muhalefet burayı iyi dinlesin, 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumda. Bu yılın ilk yarısında sağlanan istihdam artışı 1.5 milyonu aştı. Enflasyon meselesinin de üstesinden geleceğiz. Enflasyonun kalıcı olarak tek haneli rakamlara inmesini hedefliyoruz.

"Ekonominin yüzde 5.3 büyümesini öngörüyoruz"

Mali disiplinin sürdürülmesi olmazsa olmazlarımız arasındadır. Bir defa bunu herkes bilecek. Bu yılı yüzde 9 civarında bir büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz. Ekonominin yüzde 5.3 büyümesini öngörüyoruz.

Teknoloji odaklı sanayi hamlesini südürerek, KOBİ'lerin dijital dönüşümüne daha çok katkı sağlayacağız. Eğitimde fırsat eşitliğini tahkim edeceğiz. Kadınların elektroni ticaret faaliyetlerini teşvik edeceğiz.

"İhracattaki artışın devam etmesini bekliyoruz"

Orta vadeli program dönemi boyunca ihracattaki artışın devam etmesini bekliyoruz. İhracatın 2021 yılında 211 milyar doları, program sonunda ise 250 milyar doları aşacağını düşünüyoruz. Turizm gelirlerinin 33 milyar dolara çıkmasını bekliyoruz.

Gümrük Birliği başta olmak üzere serbest ticaret anlaşmalarının güncellenmesini sağlayacağız. Uzak Ülkeler Stratejisini hayata geçireceğiz. Türkiye'ye coğrafi olarak uzak ancak ihracat potansiyeli yüksek ülkelerle ticareti geliştireceğiz. İhracatçıların potansiyel pazarlara erişimini hızlandıracağız. Bütçe açığını sene sonu yüzde 3.5 olarak revize etmiştik. İnşallah bu hedefi rahat şekilde yakalacağız. Orta vadeli programımızın bir kez daha ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Salgınla mücadelede hala tek ve en önemli kozumuz aşıdır. Okulların açıldığı iş yerlerinin üretime geçtiği şu günlerde vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya ve tamamlayamaya davet ediyorum. Önümüzdeki günlerde başlayacak çeltik hasatı için alım fiyatlarını belirledik. Baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacaktır. Hasat döneminin ve alım fiyatlarının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.