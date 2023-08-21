Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklıyor

Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı 3 saat 15 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Canımızın yanmaması için tüm sürücülerimizi trafik kurallarına uymaya davet ediyorum.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan asla taviz vermiyoruz. 14. büyükelçiler konferansını düzenledik. Bu toplantıda büyükelçilerimizle güncel meseleleri dahil kapsamlı bir ufuk turu yaptık. Sahada ve masada güçlü Türkiye iddiamızı tüm yönleriyle hayata geçirmekte olduğumuzu vurguladık. Göreve geldiğimizde 163 olan temsilcilik sayımız bugün itibarıyla 260'a çıktı. Hükümeti devraldığımızda yalnızca 93 ülkede büyükelçiliğimiz varken 146 ülkede temsil ediliyoruz. Toplamda 260 temsicilikle dünyanın en geniş diplomasi ağına sahip en geniş 5 ülkesinden biriyiz. İçe kapanık, edilgen bir anlayış yerine girişimci ve Türkiye eksenli bakış açısını dış politikamızda hakim kıldık.