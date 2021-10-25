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Gündem Kabine toplantısı son kararlar neler? Kabine toplantısı ne zaman?
Gündem

Kabine toplantısı son kararlar neler? Kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı son dakika: Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacağı artan korona vakaları sonrası merak ediliyor. Koronavirüs salgınında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Vaka sayısının 30 binli sayıları da geçmesi üzerine vatandaşlar gözlerini yeni yapılacak kabine toplantısına çevirdi. Korona salgınının yanında döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle vatandaşlar son kabine toplantısının ne zaman yapılacağını sorgular oldu. Peki bu hafta kabine toplanacak mı? İşte konuyla ilgili son durum...

Yeniakit Publisher
2021-10-25 09:20:00 - 2021-10-25 09:20:35
Kabine toplantısı son kararlar neler? Kabine toplantısı ne zaman?

Vatandaşlar dolar kurundaki tırmanış, artan fiyatlar, fahiş fiyatlar başta olmak üzere öneli konuların mayasa yatırılacağı Kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı'nda kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman? Yeni koronavirüs kararları neler olacak?

Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor. 

Kabine toplantısı konular neler?

Kabine toplantısında neler konuşulacak? Kabine toplantısında yeni vaka ve can kayıplarının önüne geçilmesi için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da bir sunum yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “İstenmeyen adam” ilan edeceğiz dediği, Osman Kavala çağrısına imza atan 10 büyükelçinin durumu da toplantıda ele alınacak. Bu ayın sonunda İtalya’nın Başkenti Roma, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar kabine toplantısında görüşülecek. Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

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