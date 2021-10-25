Kabine toplantısı son kararlar neler? Kabine toplantısı ne zaman?

Vatandaşlar dolar kurundaki tırmanış, artan fiyatlar, fahiş fiyatlar başta olmak üzere öneli konuların mayasa yatırılacağı Kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı'nda kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman? Yeni koronavirüs kararları neler olacak?

Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

Kabine toplantısı konular neler?

Kabine toplantısında neler konuşulacak? Kabine toplantısında yeni vaka ve can kayıplarının önüne geçilmesi için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da bir sunum yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “İstenmeyen adam” ilan edeceğiz dediği, Osman Kavala çağrısına imza atan 10 büyükelçinin durumu da toplantıda ele alınacak. Bu ayın sonunda İtalya’nın Başkenti Roma, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar kabine toplantısında görüşülecek. Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.