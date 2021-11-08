Koronavirüs salgınının başından bu yana milyonlar kabine toplantılarını daha yakından takip etmeye başladı. Son kabine toplantısı 25 Ekim'de yapıldı. Hal böyle olunca vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman hangi gün olacağını araştırmaya başladı.

Kabine toplantısı olacak mı? Kabine toplantısı yasaklar olacak mı?

Vatandaşların merakla beklediği kabine toplantısı 8 Kasım Pazartesi günü yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19.00-20.00 sularında açıklama yapması bekleniyor. Toplantıda gündemi ilgilendiren konular ve salgında gelinen noktanın değerlendirilmesi bekleniyor. Asgari ücretliler ise maaşlarına yapılacak olan zammın bu toplantıda masaya yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor. Bilindiği gibi asgari ücret zammı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun her yıl aralık ayında yaptığı dört toplantı sonunda belli oluyor.