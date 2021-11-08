  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kabine toplantısı olacak mı? Kabine toplantısı yasaklar olacak mı?
Gündem

Kabine toplantısı olacak mı? Kabine toplantısı yasaklar olacak mı?

Asgari ücret zammı açıklanır mı? Milyonlar gündemi ilgilendiren önemli konuların görüşüleceği kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısında asgari ücret açıklanır mı? Korona yasakları olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-11-08 10:13:00 -
Kabine toplantısı olacak mı? Kabine toplantısı yasaklar olacak mı?

Koronavirüs salgınının başından bu yana milyonlar kabine toplantılarını daha yakından takip etmeye başladı. Son kabine toplantısı 25 Ekim'de yapıldı. Hal böyle olunca vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman hangi gün olacağını araştırmaya başladı.

Kabine toplantısı olacak mı? Kabine toplantısı yasaklar olacak mı?

Vatandaşların merakla beklediği kabine toplantısı 8 Kasım Pazartesi günü yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19.00-20.00 sularında açıklama yapması bekleniyor. Toplantıda gündemi ilgilendiren konular ve salgında gelinen noktanın değerlendirilmesi bekleniyor. Asgari ücretliler ise maaşlarına yapılacak olan zammın bu toplantıda masaya yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor. Bilindiği gibi asgari ücret zammı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun her yıl aralık ayında yaptığı dört toplantı sonunda belli oluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sloganları duyunca durdu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sloganları duyunca durdu

Dün toplu açılış töreni için geldiği Batman’da açılış kurdelesini küçük çocuklarla kesen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yol kenarında b..
Sevilay Yılman utanmadı! Lütfü Türkkan'ı güzelledi
Medya

Sevilay Yılman utanmadı! Lütfü Türkkan'ı güzelledi

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Lütfü Türkkan'ı nasıl güzelleyeceğini şaşırdı, öve öve bitiremedi: Tam..
08.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

08.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay