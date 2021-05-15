Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve hangi gün? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları

Tam kapanma sürecinin ardından normalleşme takviminin ele alınacağı Kabine Toplantısı'nda eğitim öğretimde yeni yol haritası, kafe ve restoranların durumu ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları düşen vaka sayısı ile beraber yeniden değerlendirilecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve hangi gün?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak sorusu pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. Nisan sonu itibariyle başlayan ve 17 Mayıs tarifine kadar devam edeceği açıklanan kısıtlama tedbirlerini gündeme taşıyacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabinesi, vaka sayılarının durumuna göre kademeli normalleşme sürecine girecek.

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 17 Mayıs Pazartesi tarihinde yapılacak. Toplantıda önemli kararlar gündemde yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" açıklamasının ardından dün Bakan Koca, "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" mesajını paylaştı.

Tam kapanma öncesi büyükşehirlerden Anadolu'ya gidenlerin geri dönüşleri de endişe yaratıyor. Tam kapanma kararının bitmesiyle tekrar büyükşehirlere dönecek kişiler için önlem alınması gerektiği belirtiliyor.

Restoranlar açılacak mı?

Türkiye'nin 17 Mayıs sonrası normalleşme planına göre okullar bu yılı uzaktan eğitim ile tamamlayacak, kafeler ve restoranlar saat ve müşteri kotası ile açılacak.

Düğün salonları açılacak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Ramazan Bayramı sonuna kadar düğün salonları, nikah ve kına geceleri ertelenmişti.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle kapatılan düğün salonlarının, kısıtlamaların sonuç vermesiyle beraber bayram sonrası tekrar açılması bekleniyor.

Seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek?

Seyahat kısıtlaması ramazan bayramının sonuna kadar devam edecek ve 17 Mayıs günü sona erecek. Bu kapsamda yeni kararlar alındığı takdirde haberimizde yer vereceğiz.