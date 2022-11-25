Kabine toplantısı ne zaman yapılacak tarih belli oldu mu?
Kabine toplantıların milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Pek çok konunun görüşüldüğü kabine toplantısının ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Peki, kabine toplantısı tarihi açıklandı mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen kabine toplantılarında son derece önemli kararlar alınıyor. Bu sebeple vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı.
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak tarih belli oldu mu?
Son kabine toplantısı 7 Kasım Pazartesi günü gerçekleşti. Kabine toplantıları genellikle 14 gün aralıklarla gerçekleşiyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı seyahatleri sebebiyle bu kez toplantının gerçekleşeceği tarih ileriye alındı. Kabine toplantısının 28 Kasım Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantıda EYT, sözleşmeli personel ve asgari ücret zammı konularının masaya yatırılması bekleniyor.