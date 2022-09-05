Kabine toplantıları milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman yapılacağını, gündem maddelerinin neler olduğunu araştırıyor.

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı saat kaçta?

Kabine toplantısı bugün gerçekleşecek. Öğleden sonra başlaması gereken toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarda bulunması bekleniyor. Toplantıda enflasyon, iç ve dış ticaret konularının masaya yatırılması bekleniyor. Ayrıca yapılacak çalışma kapsamında elektrik, doğal gaz, su gibi sözleşmeden kaynaklı borçların silinmesi planlanıyor. Gelecek yasa teklifi ile birlikte 2 bin TL'ye kadar olan borçların silinmesi gündemde. Sadece bu kalemler değil, varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 TL altındaki borçların da silinmesi kabine toplantısının gündeminde olacak.