  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı saat kaçta?
Aktüel

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı saat kaçta?

Milyonların merakla beklediği kabine toplantısının ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı gündeminde neler var?

Yeniakit Publisher
2022-09-05 10:08:00 -
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı saat kaçta?

Kabine toplantıları milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman yapılacağını, gündem maddelerinin neler olduğunu araştırıyor.

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı saat kaçta?

Kabine toplantısı bugün gerçekleşecek. Öğleden sonra başlaması gereken toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarda bulunması bekleniyor. Toplantıda enflasyon, iç ve dış ticaret konularının masaya yatırılması bekleniyor. Ayrıca yapılacak çalışma kapsamında elektrik, doğal gaz, su gibi sözleşmeden kaynaklı borçların silinmesi planlanıyor. Gelecek yasa teklifi ile birlikte 2 bin TL'ye kadar olan borçların silinmesi gündemde. Sadece bu kalemler değil, varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 TL altındaki borçların da silinmesi kabine toplantısının gündeminde olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23