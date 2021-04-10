  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?
Gündem

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantısı ile ilgili gelişmeler bugün de vaka sayılarındaki artış nedeniyle araştırılmaya devam ediyor. Vaka sayılarının 55 bini aşması ile gözler Kabine Toplantısına çevrildi. Peki, Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağı belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-04-10 00:34:00 -
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısı hangi gün, yeni kararları yakından takip eden pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. Korona vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle gözler yeni yasaklarla ilgili gözler Bakanlar Kurulu toplantısına çevrildi.

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Son Kabine Toplantısı yani Bakanlar Kurulu 29 Mart Pazartesi günü gerçekleşmiş akabinde bir dizi yeni kısıtlama kararı alınmıştı. Yeni Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Kabine Toplantısı 13 Nisan Salı günü yapılacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay