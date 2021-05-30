Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Kabine toplantısı kararları normalleşme takvimi
1 Haziran normalleşme takvimi | Koronavirüs salgınında ülkemiz için bir yılı aşkın süre geçti. Salgın sebebiyle zaman zaman tedbirler sıkılaştırılırken vakalardaki düşüşle normalleşme adımları atılıyor. Kısmi ve tam kapanma süreçlerinin ardından 1 Haziran’da normalleşme adımlarının atılması bekleniyor. Bu sebeple de milyonlarca kişi kabine toplantısının ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı saat kaçta? Kabine toplantısı kararları 1 Haziran
Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından ülkemizde vaka yoğunluğuna göre tedbirler uygulanıyor. Şubat ayında atılan normalleşme adımlarının ardından vaka artışında ciddi bir yoğunluk görüldü. Böylece nisan ayında önce kısmi ardından da tam kapanma başladı. 17 günlük tam kapanmanın ardından ise kademeli normalleşme dönemi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamalarda 1 Haziran’da yeni bir döneme geçileceğini vurguluyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman?
Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Kabine toplantısı kararları normalleşme takvimi
17 Mayıs’ta yapılan kabine toplantısının ardından kademeli normalleşme dönemi başladı. Milyonlar normalleşme takviminin açıklanacağı tarihi merak ediyor. Normalleşme takvimi kabine toplantısının ardından açıklanacak. Merakla beklenen kabine toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.