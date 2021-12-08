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Gündem Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Kabine toplantısı kararlar
Gündem

Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Kabine toplantısı kararlar

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. Asgari ücret zammından, koronavirüs kısıtlamalarına kadar pek çok konunun görüşülmesinin beklendiği kabine toplantısının hangi gün yapılacağı merak konusu. Peki, kabine toplantısı hangi gün? Kabine toplantısı bugün mü?

Yeniakit Publisher
2021-12-08 00:37:00 -
Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Kabine toplantısı kararlar

Vatandaşlar pek çok konunun masaya yatırılacağı kabine toplantısının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Son kabine toplantısı 22 Kasım’a gerçekleşmiş, 6 Aralık’ta yapılması beklenen toplantı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurtdışı ziyareti sebebiyle ertelenmişti. Peki, kabine toplantısı ne zaman?  

Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Kabine toplantısı kararlar

Kabine toplantıları 15 gün arayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Son kabine toplantısı 22 Kasım’da yapıldı. Merakla beklenen toplantı 8 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecek. Kabine toplantısında asgari ücret zammı, enflasyon, koronavirüs salgını gibi konular görüşülecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın toplantıda sunum yapması bekleniyor. Toplantının ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19.00-20.00 saatlerinde açıklama yapması bekleniyor.

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