Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Yaz mevsiminin gelmesi, bayram sebebiyle aile ziyaretleri gibi etkenlerle ağustos ayında vaka sayılarının artması bekleniyor. Bu sebeple uzmanlar vatandaşları bir an önce aşı olmaya davet ediyor. Uzmanlar, aşının ağır hastalığı ve hastaneye yatışı önlediğini Türkiye’de kullanılan iki aşının da etkili olduğunu belirtiyor. Peki, yasaklar döner mi?

Kabine toplantısı ne zaman? Korona yasakları gelecek mi?

Koronavirüs vaka sayıları 10 bine yaklaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sebeple, “Yeni vaka sayıları 2 haftada 2 katına çıktı. Çözüm: Şu andan itibaren sıkı tedbir, ilk fırsatta aşı. İlk doz ve devam dozları için sağlık kurumlarımız gece gündüz emrinizde. 9.586 olan vaka sayısını geriletelim” paylaşımında bulundu. Bakanın açıklamalarının ardından kısıtlamaların yeniden dönüp dönmeyeceği merak edildi.

Yeniden kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağına dair bir açıklama yok. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde aşı ve bireysel önlemlerle salgınla mücadelenin devam edileceğini ifade etmişti.

Son kabine toplantısı 12 Temmuz’da yapıldı. Bir sonraki toplantının 26 Temmuz Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Kabine toplantısında salgının seyri, aşılamada gelinen son durum gibi konuların görüşülmesi bekleniyor.