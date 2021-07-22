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Spor Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısında yasak kararı çıkar mı?
Spor

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısında yasak kararı çıkar mı?

Kabine toplantısı ne zaman yasaklar var mı? Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 10 bine dayandı. Bayram tatilinin ardından rakamların yükselmesi kaygısı ile vatandaşlar ‘Korana yasakları döner mi?’ sorusuna cevap arıyor. Milyonlar gözlerini kabine toplantısına çevirdi. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-07-22 21:47:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısında yasak kararı çıkar mı?

Koronavirüs salgını süresince milyonlar kabine toplantılarını daha yakından takip etmeye başladı. Salgınla mücadele süreciyle ilgili önemli kararların alındığı kabine toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, kabine ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısında yasak kararı çıkar mı?

22 Temmuz’da 10 bine yakın vaka tespit edildi. Vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman olduğunu araştırıyor. Son kabine toplantısı 12 Temmuz’da yapıldı. Bir sonraki kabine toplantısının tarihi açıklanmadı. Ancak kabine toplantısının 26 Temmuz Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Kabine toplantısının resmi tarihi açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Korona yasakları başlayacak mı? Bayramdan sonra yasaklar başlar mı?
Korona yasakları başlayacak mı? Bayramdan sonra yasaklar başlar mı?

Sağlık

Korona yasakları başlayacak mı? Bayramdan sonra yasaklar başlar mı?

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