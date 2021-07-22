Koronavirüs salgını süresince milyonlar kabine toplantılarını daha yakından takip etmeye başladı. Salgınla mücadele süreciyle ilgili önemli kararların alındığı kabine toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, kabine ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısında yasak kararı çıkar mı?

22 Temmuz’da 10 bine yakın vaka tespit edildi. Vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman olduğunu araştırıyor. Son kabine toplantısı 12 Temmuz’da yapıldı. Bir sonraki kabine toplantısının tarihi açıklanmadı. Ancak kabine toplantısının 26 Temmuz Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Kabine toplantısının resmi tarihi açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.