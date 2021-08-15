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Yaşam Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı hangi gün saat kaçta?
Yaşam

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı hangi gün saat kaçta?

Kabine ne zaman? Koronavirüs salgınının ilk gününden bu yana önemli kararlar kabine toplantılarında alındı. Hem salgının seyri hem de okulların açılmasına ilişkin kararları merak edenler kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-08-15 15:32:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı hangi gün saat kaçta?

Milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. Vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman hangi gün saat kaçta yapılacağını, yeni kısıtlamaların olup olmayacağını araştırmaya başladı. Kabine toplantısı tarihi

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı hangi gün saat kaçta?

Son kabine toplantısı 12 Temmuz’da yapıldı. 2 Ağustos’ta yapılması planlanan kabine toplantısı ise orman yangınları sebebiyle ertelendi. Milyonlar kabine toplantısının bu hafta yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Kabine toplantısının 16 Ağustos Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Toplantıda hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem de Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in sunum yapması bekleniyor. Toplantıda yüz yüze eğitim ve aşı olmayanlara yönelik yaptırımlara ilişkin konuların görüşülmesi bekleniyor.  

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