Milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. Vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman hangi gün saat kaçta yapılacağını, yeni kısıtlamaların olup olmayacağını araştırmaya başladı. Kabine toplantısı tarihi

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı hangi gün saat kaçta?

Son kabine toplantısı 12 Temmuz’da yapıldı. 2 Ağustos’ta yapılması planlanan kabine toplantısı ise orman yangınları sebebiyle ertelendi. Milyonlar kabine toplantısının bu hafta yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Kabine toplantısının 16 Ağustos Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Toplantıda hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem de Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in sunum yapması bekleniyor. Toplantıda yüz yüze eğitim ve aşı olmayanlara yönelik yaptırımlara ilişkin konuların görüşülmesi bekleniyor.