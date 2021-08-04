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Yaşam Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantı tarihi belli oldu mu?
Yaşam

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantı tarihi belli oldu mu?

Kabine toplantısı hangi gün? Koronavirüs salgınında vaka sayıları 24 bini geçti. Hal böyle olunca pek çok kişi salgınla ilgili yeni tedbirlerin uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Korona yasakları başlayacak mı? Aşı olmayanlara kısıtlama gelir mi?

Yeniakit Publisher
2021-08-04 14:45:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantı tarihi belli oldu mu?

Ülkemizde uygulanan koronavirüs tedbirleri 1 Temmuz’da kaldırıldı. Haziran ayında başlayan aşı seferberliğiyle şimdiye kadar uygulanan doz 74 milyonu geçti. Ancak son haftalarda vakalar bir hayli arttı. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısından yasaklar çıkar mı?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantı tarihi belli oldu mu?

Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüsle mücadelesini sürdürüyor. Ülkemizde 74 milyonu aşkın aşı uygulandı. Son dönemde vatandaşların kişisel tedbirlere uymamasıyla vaka sayıları bir hayli arttı. Bu sebeple yeni yasakların uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Son olarak kabine toplantısı 12 Temmuz’da yapıldı. 2 Ağustos’ta yapılması beklenen kabine toplantısı orman yangınları sebebiyle ertelendi. Kabine toplantısının ne zaman ayın kaçında yapılacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

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