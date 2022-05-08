Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı var mı?
Kabine toplantısı gündeminde neler var? Pek çok kişi kabine toplantısının ne zaman gerçekleşeceğini, hangi konuların masaya yatırılacağını merak ediyor. Peki, kabine toplantısı hangi gün yapılacak?
Enflasyon, ekonomik gelişmeler ve Suriyeli mültecilerle ilgili konuların görüşülmesinin beklendiği kabine toplantısının ne zaman gerçekleşeceği araştırılıyor. Peki, kabine toplantısı bugün mü?
Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı var mı?
Kabine toplantıları genellikle 14 günde bir yapılıyor. Merakla beklenen toplantının 9 Mayıs Pazartesi günü yapılması bekleniyor.
Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.
Ayrıca toplantıda ekonomik gelişmeler ile iç ve dış politikaya yönelik önemli konuların konuşulması bekleniyor. Kabine toplantısının ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması bekleniyor.