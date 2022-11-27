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Aktüel Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?
Aktüel

Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?

Milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. Sözleşmeli personel konusundan, asgari ücrete kadar pek çok konunun görüşülmesinin beklenildiği toplantının ne zaman gerçekleşeceği araştırılıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-11-27 12:19:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?

Vatandaşlar kabine toplantılarının ne zaman gerçekleşeceğini yakından takip ediyor. Pek çok kişi yeni haftayla birlikte ‘Kabine toplantısı ne zaman?’ sorusuna cevap aramaya başlıyor. Peki, kabine toplantısı hangi gün?

Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?

Son kabine toplantısı 7 Kasım’da yapıldı. Kabine toplantıları genellikle 14 gün aralıklar yapılıyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı temasları sebebiyle kabine toplantısı için verilen ara üç haftayı buldu. Kabine toplantısının 28 Ekim Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

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