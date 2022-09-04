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Yaşam Kabine toplantısı ne zaman? 5 Eylül kabine toplantısı var mı?
Yaşam

Kabine toplantısı ne zaman? 5 Eylül kabine toplantısı var mı?

Milyonları gözü kulağı kabine toplantısında. Pek çok kişi kabine toplantısının bu hafta yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, yarın kabine toplantısı olacak mı? Kabine toplantısı hangi gündem maddeleri görüşülecek?

Yeniakit Publisher
2022-09-04 17:36:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? 5 Eylül kabine toplantısı var mı?

Kabine toplantıları yakından takip ediliyor. Son kabine toplantısı 22 Ağustos gerçekleşti. Bu sebeple yarın bir toplantının olup olmayacağı merak ediliyor.

Kabine toplantısı ne zaman? 5 Eylül kabine toplantısı var mı?

Kabine toplantıları genellikle 14 günde bir yapılıyor. Son toplantı 22 Ağustos’ta yapıldı. Bir sonraki toplantının 5 Eylül Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Konu hakkında resmi gün ve saat bilgisi paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Toplantıda ekonomik gelişmeler, TOKİ projesi, iç ve dış siyasete dair önemli konuların masaya yatırılması bekleniyor.

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