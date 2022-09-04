Kabine toplantıları yakından takip ediliyor. Son kabine toplantısı 22 Ağustos gerçekleşti. Bu sebeple yarın bir toplantının olup olmayacağı merak ediliyor.

Kabine toplantısı ne zaman? 5 Eylül kabine toplantısı var mı?

Kabine toplantıları genellikle 14 günde bir yapılıyor. Son toplantı 22 Ağustos’ta yapıldı. Bir sonraki toplantının 5 Eylül Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Konu hakkında resmi gün ve saat bilgisi paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Toplantıda ekonomik gelişmeler, TOKİ projesi, iç ve dış siyasete dair önemli konuların masaya yatırılması bekleniyor.