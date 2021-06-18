Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Yasak ve kısıtlamalar için tüm gözler Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda. Ertelenen Kabine Toplantısı'nın hangi gün yapılacağı merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?