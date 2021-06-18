Kabine Toplantısı ne zaman?
Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Yasak ve kısıtlamalar için tüm gözler Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda. Ertelenen Kabine Toplantısı'nın hangi gün yapılacağı merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?
Kabine Toplantısı, pek çok kısıtlama ve gelişmenin gündemde yer alacağı toplantı olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?
Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?
Kabine toplantısı tarihi gündemde merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı tarihi ertelenmişti. Yeni kabine toplantısının tarihi kesin olarak belli olmadı. Kabine toplantısının 21 Haziran tarihinde olması bekleniyor.