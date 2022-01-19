Kabine toplantısı bugün mü? Kabine toplantısı kararları 19 Ocak?
2022 yılının ikinci kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, hangi konuların masaya yatırılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı kararları
Yılın ilk kabine toplantısı 3 Ocak’ta yapıldı. İkinci toplantısının ise 17 Ocak’ta yapılması bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arnavutluk ziyareti sebebiyle toplantı ertelenmişti. Peki, kabine toplantısı ne zaman?
Kabine toplantısı bugün mü? Kabine toplantısı kararları 19 Ocak?
Merakla beklenen kabine toplantısı bugün yani 19 Ocak Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.00'da başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 19.00-20.00 sıralarında açıklama yapması bekleniyor.
Kabine toplantısında salgının seyri, enflasyon fahiş fiyat iç ve dış politikanın masaya yatırılması bekleniyor.