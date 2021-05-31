Kabine Toplantısı bitti mi? 1 Haziran Kabine kararları belli oldu mu?
Kabine Toplantısı sonrası yapılacak açıklama bekleniyor. Bu kapsamda Kabine toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı ne zaman sona eriyor? soruları merak ediliyor. Peki, Kabine (Bakanlar Kurulu) toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı. Türkiye'de 7'den 70'e herkes Kabine toplantısına kilitlenmiş vaziyette. Esnaftan, öğrencilere milyonlarca kişi alınan kararlara odaklanmış durumda.
Kabine Toplantısı bitti mi?
Kabine toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00'da toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın toplantısı sonrası saat 20.00 gibi halka seslenmesi bekleniyor.
Sokağa çıkma kısıtlamaları, kafe ve restoranların durumu, yüz yüze eğitim ile düğünlerin yapılıp yapılmayacağı Kabine'de gündemde olacak.