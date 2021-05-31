  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
14 Haziran öncesi NATO'da hareketlilik
DSİ'den vatandaşlara uyarı: Kontrolsüz akacak
2011'den beri en yüksek seviye! Almanya açıkladı
ABD'de son bilanço açıklandı
Gündem Kabine Toplantısı bitti mi? 1 Haziran Kabine kararları belli oldu mu?
Gündem

Kabine Toplantısı bitti mi? 1 Haziran Kabine kararları belli oldu mu?

Kabine Toplantısı sonrası yapılacak açıklama bekleniyor. Bu kapsamda Kabine toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı ne zaman sona eriyor? soruları merak ediliyor. Peki, Kabine (Bakanlar Kurulu) toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-31 17:22:00 -
Kabine Toplantısı bitti mi? 1 Haziran Kabine kararları belli oldu mu?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı. Türkiye'de 7'den 70'e herkes Kabine toplantısına kilitlenmiş vaziyette. Esnaftan, öğrencilere milyonlarca kişi alınan kararlara odaklanmış durumda.

Kabine Toplantısı bitti mi?

Kabine toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00'da toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın toplantısı sonrası saat 20.00 gibi halka seslenmesi bekleniyor.

Sokağa çıkma kısıtlamaları, kafe ve restoranların durumu, yüz yüze eğitim ile düğünlerin yapılıp yapılmayacağı Kabine'de gündemde olacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay