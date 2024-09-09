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Gündem Kabine toplanıyor! Korsan yemin masada
Gündem

Kabine toplanıyor! Korsan yemin masada

Yeniakit Publisher
2024-09-09 15:24:00 -
Kabine toplanıyor! Korsan yemin masada

Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor. Toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınacak. Teğmenlerin korsan yemini de Kabine gündeminde olacak. Ekonomi başlığında, orta vadeli program değerlendirilecek. Dış politikada öncelikli gündem ise İsrail'in Gazze'deki katliamı olacak.

Kabine Toplantısı Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir araya gelecek Kabine'de kritik gelişmeler masada olacak.

TEĞMENLERİN KORSAN YEMİNİ

Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısında gündemde teğmenlerin kılıçlı yemini olacak.

Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yürütülen incelemelerin toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan olayda sorumluluğu bulunanların temizleneceği mesajını vermişti hükümet nezdinde nasıl bir adım atılacağı kabine de ele alınacak.

3 YILLIK OVP HEDEFLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Beştepe'deki toplantıda öne çıkan başlık ekonomi olacak. 5 Eylül'de açıklanan Orta Vadeli Program kapsamında ekonomideki 3 yıllık hedefler değerlendirilecek.

Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası görüşülecek. Ayrıca, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.

 

DIŞ POLİTİKA GÜNDEMİ GAZZE

Dış politikada, Gazze başta olmak üzere orta doğudaki gelişmeler ele alınacak. İsrail'in 11 aydır devam eden katliamının durdurulması için ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum değerlendirilecek. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda devam eden çalışmalar gözden geçirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI ELE ALINACAK

Kabine Toplantısı'nda terörle mücadeleye de mercek tutulacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum görüşülecek.

Türk silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonları ele alınacak.

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