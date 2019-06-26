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Kabine değişikliği iddialarına cevap: Siparişle revizyon olmaz!

Partisinin TBMM Grup Toplantısı’ndan çıkışında bir gazetecinin kabine revizyonuna ilişkin sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız. Siparişle bu işler olmaz, hele hele bu vatanı sevenler olarak bunları sürekli gündemde tutmak şık olmaz, şık da değil." dedi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:22
Kabine değişikliği iddialarına cevap: Siparişle revizyon olmaz!

 Yeni Akit  TBMM 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran seçimlerinden sonra TBMM’de partisinin Grup Toplantısı’nda konuştu. Toplantı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

“Çalışmayı sürdüreceğiz”

23 Haziran seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nu bir kez daha tebrik eden Erdoğan, “İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır. Milletimizin verdiği mesajları görmezden gelerek kulağımızın üzerine yatma lüksüne sahip değiliz. Bu bakımdan hem Cumhur İttifakı’na hem partimize hem de şahsımıza gönül veren tüm kardeşlerimizin müsterih olmasını istiyorum. Milletimizin sevgisine ve itimadına layık olmak için Allah ömür ve güç verdiği müddetçe çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“S-400’de geri adım yok”

Konuşmasında S-400 Savunma sistemine de değinin Erdoğan, “Kim ne yaparsa yapsın, biz milletimiz ile birlikte kendi hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeyi sürdüreceğiz. Bunun için gece gündüz çalışacağız. Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçları konusundaki çok yönlü arayışlarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede sipariş ettiğimiz S-400 hava savunma sistemlerini inşallah önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz. Güvenlik ihtiyaçlarımız konusundaki farklı tedarik seçeneklerine de kapılarımız daima açık olmuştur. S-400 meselesi, doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili bir konudur ve bundan geri adım atmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Revizyon gerekirse biz yaparız”

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’ndan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin kabine revizyonuna ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, “Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız. Siparişle bu işler olmaz, hele hele bu vatanı sevenler olarak bunları sürekli gündemde tutmak şık olmaz, şık da değil. Böyle dışarıdan dayatmayla kabine değişikliği, şu bu, anlatabiliyor muyum?” diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme yapıp yapmadığı sorulan Erdoğan, “Telefonla görüşmemiz oldu ama tabii bir değerlendirmeyi yurt dışından geldikten sonra inşallah yine oturur yaparız” dedi.

“G20 dönüşü müjde”

G20 dönüşünde müjde vereceğini söylediği hatırlatarak, bunun ekonomiyle mi ilgili olduğu sorusuna Erdoğan, “Tabii ki ağırlıklı” karşılığını verdi. “Türkiye ittifakı hep vurgulanıyor ama bu kapsamda liderlerle bir görüşme olabilir mi?” sorusu üzerine de Erdoğan, “Bu verdiğimiz sinyal onlara değil mi? Onlara. Bunların detaylarına, teferruatına ayrıca gireriz” ifadesini kullandı. “Böyle bir liderler buluşması bekleyelim mi?” sorusuna da cevap veren Erdoğan, “Şu anda bir şey diyemiyorum, gelişmelere göre bu tür adımlar da atılabilir ama bunların tabii biliyorsunuz bizde belli sınırları var. Bizim birinci derecedeki önceliğimiz halkımızla bu işi başarmaktır, sağlamaktır ama yine bir araya gelme durumu da olabilir” diye konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 09:22
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. 23 Haziran seçimleri
  3. TBMM
  4. Grup Toplantısı
  5. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu
  6. Cumhur İttifakı
  7. S-400 Savunma sistemi
  8. TBMM Grup Toplantısı
  9. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  10. G20

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