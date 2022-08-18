Kabin memuru ne iş yapar? Kabin memuru nasıl olunur? | THY kabin memuru maaşı

Kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyeler ve belediyelere bağlı kurum, kuruluş, dernek ve vakıflarda, bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarında ve çeşitli devlet dairelerinde kamuya personel alımları devam ediyor. Kamu personel alımlarının yanı sıra Türk Havayolları da personel alımlarında iş arayan vatandaşları heyecanlandıran bir personel alımı yayımladı. Söz konusu ilana göre Türk Havayolları, 17 bin TL maaş ile 2.200 memur alımı gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda yurtiçi ve yurtdışında en çok tercih edilen havayolu firması olan Türk Havayolları, daha fazla hizmet sağlayabilmek adına 3 farklı kadroda 2.200 personel alımı gerçekleştirecek. Personel alımlarında öne çıkan maddelerden biri, maaşın 17 bin TL olması… İşte detaylar…

THY PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR

Geçtiğimiz haftalarda birçok personel alım ilanını yayımlayan THY, bir yeni personel alım ilanını daha yayımladı. Buna göre THY, 17 bin TL maaş ile 2.200 memuru bünyesine dahil edecek. THY bünyesinde istihdam edilmek üzere 700 pilot, 1.000 kabin memuru ve 500 uçak bakım personeli alımı ile toplamda 2.200 personel alımı gerçekleştirecek.

Konuya ilişkin olarak THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı’ndan gelen açıklamada “THY aile olarak büyümeye devam ediyoruz. Büyüdükçe daha çok memur ve personele ihtiyaç duyduğumuz için biz de 17 bin TL maaş ile THT bünyesine 2.200 memur alımı yapacağız” ifadeleri yer aldı.

Kabin Memuru Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur? Kabin Memuru Maaşları 2022

Kabin Memuru Nedir?

Havayolu firması kapsamında belirlenmiş olan konfor ve güvenliği yolculara sunan kişilere kabin memuru denir. Özellikle yolcuların uçuş esnasında rahat ve uygun bir şekilde seyahat etmesini sağlamak amaçlı hizmet verirler.

Kabin Memuru Ne İş Yapar?

Farklı havayolları için Uçaklarda kabin memurları yolcuların güvenliğini ve konforunu sağlar. Aynı zamanda yiyecek ve içecek tedarikçi ile beraber pek çok ihtiyacı karşılama noktasında uçuş süresi boyunca hizmet verirler. Uçağa biniş anından iniş noktasına kadar yaptığı işler konusunda büyük öneme sahip meslekler içerisinde gelir.

Kabin Memurunun Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Yurt içi ve yurt dışı destinasyonlara yapılan uçuşlar sırasında, yolcuların rahatı ve güvenliğini sağlamakla görevli olan kabin memurunun diğer sorumlulukları şunlardır;

Uçuştan önce tüm kabin düzenleme görevlerini yerine getirmek,

Yiyecek, içecek, battaniye, okuma materyali, acil durum ekipmanı ve diğer malzemelerin uçakta olduğundan ve yeterli miktarda tedarik edildiğinden emin olmak,

Uçağa giriş yapan yolcuları selamlamak ve koltuklarını bulmaları için yardım etmek,

Tüm acil durum prosedürleri, acil durum ekipmanları hakkında yolculara sözlü olarak ve işaret diliyle bilgilendirmede bulunmak,

Türbülans gibi durumlarla karşılaşıldığında yolcuları rahatlatmak,

Acil durumlarda ilk yardım uygulamak,

Yolculara yiyecek ve içecek servisi yapmak,

Uçak içerisinde tax free ürün satışı gerçekleştirmek,

Tüm yolculara kibar ve empatik bir yaklaşım içerisinde hizmet vermek,

Çocuk, engelli yaşlı ve hamile gibi özel yardıma ihtiyacı olan kişilere destek vermek,

Kabinin temiz tutulmasını sağlamak,

Yolculuk tamamladıktan sonra yazılı uçuş raporu hazırlamak,

Havayolu misyon, beyan ve politikalarına bağlı olmak,

Güvenlik için tüm havacılık kural ve yönetmeliklerine uymak.

Nasıl Kabin Memuru Olunur?

Kabin memuru olmak için iki yıllık eğitim veren Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri önlisans programından mezun olma şartı bulunmaktadır. Ayrıca, bu görevi yapacak kişilerin adli sicil kaydının bulunmaması gerekmektedir.

Kabin Memurunda Olması Gereken Özellikler

Acil ve stresli durumlarda sakin kalıp hızlı yanıt verebilmek,

Bir ekibin parçası ya da bireysel olarak çalışabilmek,

Resmi tatil, hafta sonu ya da gece gibi değişken zamanlarda çalışabilmek,

Kapalı alanda uzun süre ayakta çalışabilecek fiziksel ve zihinsel yeterliliğe sahip olmak,

Sözlü iletişim becerisi yüksek olmak,

Giyim ve dış görünüşüne özen göstermek,

Boy ve kilo dengesine sahip olmak,

Düzgün bir diksiyona sahip olmak,

Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak; görevini yapmış ya da tecil ettirmiş olmak

Kabin Memuru Maaşları 2022

Kabin Memuru poziyonunda çalışanların kariyerlerinde ilerledikçe çalıştıkları pozisyonlar ve aldıkları ortalama maaşlar en düşük 5.500 TL, ortalama 7.840 TL, en yüksek 17.950 TL.

PERSONEL ALIMLARINDA ARANAN ŞARTLAR

Söz konusu THY personel alımlarında aranan şartlar şöyle:

İyi derecede İngilizce biliyor olmak,

Ön lisans mezunu olmak,

Görevi yapmaya engel sağlık sorununun olmaması,

Yapılacak olan uçuşlarda yabancı dil şartını karşılıyor olmak,

Simülatör hariç olmak sureti ile uçuş saatini tamamlamış olmak,

Alım yapılacak adaylarda en az 500 saat uçuş şartı aranıyor.

Personel alımları için başvuru tarihleri henüz belirtilmedi ancak tarihlerin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

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