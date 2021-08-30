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Dünya Kabil'deki saldırıyı onlar üstlendi! Az önce açıkladılar
Dünya

Kabil'deki saldırıyı onlar üstlendi! Az önce açıkladılar

Afganistan'da sular durulmuyor. Sabah saatlerinde Hamid Karzai Havalimanı'na yönelik saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 15:40:00 -
Kabil'deki saldırıyı onlar üstlendi! Az önce açıkladılar

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'na yönelik saldırı girişimi hava savunma sistemi tarafından engellendi. Saldırıyı DAEŞ üstlendi. Öte yandan başka bir saldırıda, havalimanı yakınlarındaki bir mahalleye roket düştü.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de tahliye operasyonlarının sürdüğü Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı 5 roketle hedef alındı.

Güvenlik gerekçesiyle adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, ateşlenen füzelerin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini belirtti.

Yetkili, ilk belirlemelere göre ABD tarafında herhangi bir kayıp olmadığını, ancak durumun değişebileceğini ifade etti.

Saldırı girişimine yönelik Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın roket saldırısı hakkında Başkan Joe Biden'ı bilgilendirdiği duyuruldu.

Biden'a havalimanındaki operasyonların kesintisiz devam ettiği bilgisinin verildiği aktarıldı.

Afganistan Kabil'de bu sabah, havalimanı yakınlarında yer alan Salim Karwan mahallesine roket düştüğü belirtildi.

Patlamaların ardından silah seslerinin duyulduğu aktarıldı.

Saldırı neticesinde bazı araçların yandığı görüldü.

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Yorumlar

abdrhman

terörist yahudistan abd si daeşlileri afganistana taşımıştı kargo uçaklarıyla suriye ve ıraktan. oralarda yeni senaryolar uyguluyor teröristlerin başı pislik yahudistan abd si
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Nur Ahmet

Deaş abdnin örgütü olduğuna göre orayı karıştıracak,kimseye de bırakmaya niyeti yok oraları.
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