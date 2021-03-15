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Dünya Kabil'de bombalı saldırılarda 3 kişi öldü
Dünya

Kabil'de bombalı saldırılarda 3 kişi öldü

Kabil'in Pul-i Suhta ve Sar Kariz bölgelerinde iki ayrı bombalı saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 10:29:00 -
Kabil'de bombalı saldırılarda 3 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Pul-i Suhta ve Sar Kariz bölgelerinde iki ayrı bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Faramarz, saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutarken, Taliban saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.

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