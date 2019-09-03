0553 313 94 23

Kabil saldırısını Taliban üstlendi

Taliban, dün akşam Kabil’de bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesiyle 16 kişinin hayatını kaybettiği, 116 kişinin de yaralandığı patlamanın sorumluluğunu üstlendi.

03 Eylül 2019 Salı 14:17
Kabil saldırısını Taliban üstlendi

Taliban, dün akşam Kabil’de bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesiyle 16 kişinin hayatını kaybettiği, 116 kişinin de yaralandığı patlamanın sorumluluğunu üstlendi.


Afganistan’ın başkenti Kabil’de dün akşam yerel saatle 21.55’te bomba yüklü araç infilak ettirilmiş, saldırının yabancı uyrukluların ve uluslararası dernek çalışanlarının kaldığı ve ofislerin bulunduğu yüksek güvenlikli Green Village kompleksinde meydana geldiği belirtilmişti. İlk patlamayı kompleksin içindeki jeneratörleri havaya uçuran ikinci ancak daha az etkili bir patlama izlemişti.


Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, saldırının sorumluluğunu üstlendiklerini bildirerek, dış kuvvetlerin hedef alındığını söyledi. Mücahid, bir intihar bombacısının araba ile birlikte kendini havaya uçurduğunu ve birden fazla saldırganın kompleksi bastığını açıkladı.


Saldırının, ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’ın önümüzdeki aylarda yaklaşık 5 bin Amerikan askerinin Afganistan’dan çekilebileceği anlaşma taslağının ana hatları hakkında açıklama yaptığı televizyon görüşmesi sırasında meydana geldiği bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarla süren traktör devrildi: 1 yaralı
    1. Tarla süren traktör devrildi: 1 yaralı
    2. Kolombiya'da belediye başkan adayı..
    3. Japonya’nın 132 yıl önce hediye ettiği..
    4. Karabükspor’da Etimesgut Belediyespor..
    5. Oğlu için HDP İl Başkanlığı önünde..
    6. Ticaret Bakanlığından okul öncesi..
    7. Sakatlanma durumlarında ilk yapılması..
    8. MHP'den Ahmet Davutoğlu açıklaması:..
    9. MEDAŞ Sanat Galerisinde seramik..
    10. Bakan Albayrak: "Enflasyonla mücadele..
    11. Tuzla’da bir binanın çatısında çıkan..
    12. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    13. Başkan Altay: “Konya’nın güvenilir..
    14. Diyarbakır’da HDP il binası önünde bir..
    15. Kırşehir’de sağlık camiasını yasa..
    16. Osmaneli’nde tarihi eserler turizme..
    17. Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç..
    18. 2 Eylül coşkusuyla yürüdüler
    19. Kütahya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1..
    20. Adana Demirspor'dan İbrahim Üzülmez..
    21. Uşaklı vatandaşlara sağlık hizmeti..
    22. Odunpazarı Belediyesi’nden "Akşamlar..
    23. YKS Türkiye 86.’sı Emre Turhan’dan..
    24. Seyyah-ı Fakir’in doğu turu bugün..
    25. ANKASAM Avrasya Masası Başkanı Dr...
    26. FETÖ sanığı eski binbaşı hakim..
    27. Palamut yok, umut hamside
    28. Eskişehir’de Manga rüzgarı esti
    29. Fenerbahçe, genç oyuncularını kiralık..
    30. Babasının çöpten topladığı kitapları..
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar