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Yaşam Kabı boş görünce tepki gösterdi! Yaramaz sincabın ceviz isyanı kameraya yansıdı
Yaşam

Kabı boş görünce tepki gösterdi! Yaramaz sincabın ceviz isyanı kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Erzurum Tortum'da bahçeye gelen sincap, içinde ceviz bulamadığı kabı sürükleyip yere vurdu. Sincabın sevimli halleri ise kameraya yansıdı.

Erzurum’da bahçeye ceviz yemeye gelen sincabın boş kapla imtihanı izleyenleri gülümsetti.

 

Bahçesini her gün ziyaret eden sincapla ilginç anlar yaşayan 68 yaşındaki Abdulkadir Şimşek'in cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

 

Şenyurt Mahallesi'nde yaşayan Abdulkadir Şimşek, bahçesine sık sık gelen sincap için zaman zaman boş kapların içerisine ceviz bırakıyor. Bahçeye gelen sincap, bu kez içerisinde ceviz bulunmayan boş kabı sürükleyerek götürmeye çalıştı.

 

Sincabın kutuyu götürdüğünü fark eden Şimşek, hemen cep telefonuyla kayıt almaya başladı. Görüntülerde sincabın, içinde ceviz olmadığını fark edince kabı yere vurduğu, "Bunun içinde neden ceviz yok" dercesine tepki vermesi ve Şimşek'in sevimli hayvanla samimi diyaloğu yer aldı.

 

Doğal tavırlarıyla dikkat çeken sincap ve Abdulkadir Şimşek'in o anları sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlenirken, görüntüler izleyenlerin yüzünü güldürdü. Özellikle sincabın ceviz bulamayınca kabı bırakmak yerine tepki gösterir gibi davranması, videonun en dikkat çeken anları arasında yer aldı.

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