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Dünya Kabe'yi çevreleyen bariyerler kaldırıldı
Dünya

Kabe'yi çevreleyen bariyerler kaldırıldı

COVİD-19 tedbirleri kapsamında Kabe'nin etrafına konulan bariyerler, umre mevsiminin başlamasıyla eş zamanlı olarak kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 04:13:00 -
Kabe'yi çevreleyen bariyerler kaldırıldı

Haremeyn İşleri Başkanlığı, umre mevsiminin başlamasıyla eş zamanlı olarak Kabe'yi çevreleyen bariyerlerin kaldırıldığını duyurdu. Haremeyn İşleri Başkanlığı, sosyal medya hesabından bariyerleri kaldırma çalışmalarından görseller de paylaştı.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi (Haremeyn) İşleri Genel Başkanı ve Kabe imamı Abdurrahman es-Sudeysi de yaptığı yazılı açıklamada, "umre mevsiminin başlamasıyla birlikte Kabe'yi çevreleyen bariyerlerin kaldırılmasının onaylandığını" aktardı.

Sudeysi, Kabe'nin etrafındaki bariyerlerin kaldırılması kararının özellikle umre döneminde Mescid-i Haram'da yaşanan yoğunlukta Müslümanların ibadetlerini yerine getirmesini kolaylaştıracağını söyledi.

Suudi Arabistan yönetimi, Kabe'nin etrafına bariyerleri ilk kez COVID-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 1 Temmuz 2020'de koymuştu. COVID-19 salgınının seyrine göre dönem dönem kaldırılıp yeniden konulan bariyerler, 2022 hac mevsiminde de Kabe'nin çevresinde mevcuttu.

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