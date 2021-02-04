  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kabe’ye saygısızlık yapan Boğaziçi provokatörlerine Mete Yarar’dan flaş çıkış
Siyaset

Kabe’ye saygısızlık yapan Boğaziçi provokatörlerine Mete Yarar’dan flaş çıkış

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Boğaziçi eylemlerine ilişkin konuştu. Mete Yarar, ‘Şunu soracağım; Neden bütün fotoğraflar tablo gibi konulmuşken duvara asılmışken neden Kabe’nin resmi yere özellikle konulmuş?’ dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 12:09:00 -
Kabe’ye saygısızlık yapan Boğaziçi provokatörlerine Mete Yarar’dan flaş çıkış

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘Olay rektör seçiminden cinsel tercihlere nasıl geldi?’ diyen Mete Yarar, bundan sonraki sürecin Türkiye’yi ayrıştıracak ve derin fay hatlarını ortaya çıkartacak konular üzerinden olacağını söyledi.

Mete Yarar, "Bugün neyi tartışıyoruz diye sorsam herkesin aynı şeyi tartışmadığını görürüz. İlk gün Boğaziçi tartışması başladığında Melih Bulu’nun atanmasını da tartışmıyorduk. Bulu’nun kariyerini ve bunu hakedip haketmediğini de tartışmadık. Başka bir şeydi. Konu başlıklarını söyleyeyim; militan, LGBT, Kabe, en son bugün geldiğimiz nokta ‘Ya istikbal ya ölüm sloganına kadar geldik. İçinde DHKP-C ve TKML gibi birçok alt başlıkta bunun içerisinde. Farkındaysanız öğrencilerin adı hiç geçmiyor, onların tepkisinin adı kalmadı. Erken seçim konuşuldu, Gezi olayları konuşuldu, onlarca mevzu konuşuldu ama öğrencilerin konusunu konuşmak gibi bir isteği olmadı kimsenin. Herkesin hesabı ayrı. Bu mevzunun iki tarafa ayrılması düşüncesindeyim’ dedi.

Mete Yarar sözlerini şöyle sürdürdü:

Bulu Boğaziçi’ne geldiği andan itibaren bir tartışma açılmıştı; elit tartışması. Öğrenciler çok elit demişlerdi. Bu tartışmayı yapanlar da öğrenci değillerdi. Rica ediyorum öğrencileri yaftalayarak ve ad koyarak gitmeyelim. Olay rektör seçiminden cinsel tercihlere nasıl geldi? bunu yapanların neden yaptığını söyleyerek devam edeceğim. Bundan sonra yaşanacak süreçler Türkiye’yi ayrıştıracak ve derin fay hatlarını ortaya çıkartacak konular üzerinden olacak. Yere konmuş Kabe görüntüsüyle ilgili herkes ‘Neden kızıyorsunuz ki bu bir sanatsal çalışma. Kabe resminin kutsallığı var mı? Şunu soracağım; Neden bütün fotoğraflar tablo gibi konulmuşken duvara asılmışken neden Kabe’nin resmi yere özellikle konulmuş? Niyet okumak isterseniz bunu soruyorum. Başka bir şey daha; bu arkadaşlar Süleyman Tapınağı ya da çok kutsalları olan Yahudiler ile ilgili, Ağlama Duvarı ile ilgili bir özel çalışmaları var mıdır, onları da yere sermişler midir? Bunu ikiyüzlülüğü anlatmak adına söylüyorum. Bugüne kadar hoşgörüden bahsedenlerin hiç hoşgörülü olmadığını görüyorum. Fotoğraf koyup ‘yeni bir Gezi çıkacak’ diyen Ertuğrul Kürkçü gibi adamların çocukları yurt dışında okuyor, partiler yapıyor, elalemin çocuğu üzerinden devrim devşirmeye çalışıyorlar. Sen neden öğrencileri kışkırtıyorsun?" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Osmanlı torunu noktayı koydu: Dedem Fatih Sultan Mehmed Han, bu toprakları sapıklar için fethetmedi
Gündem

Osmanlı torunu noktayı koydu: Dedem Fatih Sultan Mehmed Han, bu toprakları sapıklar için fethetmedi

Cennet Mekan Abdulhamid Han Hazretleri'nin torunu Kayıhan Osmanoğlu, yeniakit.com.tr aracılığı ile önemli mesajlar verdi.
İsmailağa, 'devletinin yanında!'
Gündem

İsmailağa, 'devletinin yanında!'

Boğaziçi provokasyonuna karşı sağ duyu çağrısı yapan İsmailağa Camii, 'devletimizin yanındayız' mesajı verdi.
Altın alacaklar için uzman isimden olay tahmin! 'Rekor kıracak' dedi ve tarih verdi
Ekonomi

Altın alacaklar için uzman isimden olay tahmin! 'Rekor kıracak' dedi ve tarih verdi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle piyasalarda dalgalanmalar devam ederken İngiltere merkezli Standard Chartered adlı bankanın önemli analistle..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay