Kabe’ye saygısızlık yapan Boğaziçi provokatörlerine Mete Yarar’dan flaş çıkış

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘Olay rektör seçiminden cinsel tercihlere nasıl geldi?’ diyen Mete Yarar, bundan sonraki sürecin Türkiye’yi ayrıştıracak ve derin fay hatlarını ortaya çıkartacak konular üzerinden olacağını söyledi.

Mete Yarar, "Bugün neyi tartışıyoruz diye sorsam herkesin aynı şeyi tartışmadığını görürüz. İlk gün Boğaziçi tartışması başladığında Melih Bulu’nun atanmasını da tartışmıyorduk. Bulu’nun kariyerini ve bunu hakedip haketmediğini de tartışmadık. Başka bir şeydi. Konu başlıklarını söyleyeyim; militan, LGBT, Kabe, en son bugün geldiğimiz nokta ‘Ya istikbal ya ölüm sloganına kadar geldik. İçinde DHKP-C ve TKML gibi birçok alt başlıkta bunun içerisinde. Farkındaysanız öğrencilerin adı hiç geçmiyor, onların tepkisinin adı kalmadı. Erken seçim konuşuldu, Gezi olayları konuşuldu, onlarca mevzu konuşuldu ama öğrencilerin konusunu konuşmak gibi bir isteği olmadı kimsenin. Herkesin hesabı ayrı. Bu mevzunun iki tarafa ayrılması düşüncesindeyim’ dedi.

Mete Yarar sözlerini şöyle sürdürdü:

Bulu Boğaziçi’ne geldiği andan itibaren bir tartışma açılmıştı; elit tartışması. Öğrenciler çok elit demişlerdi. Bu tartışmayı yapanlar da öğrenci değillerdi. Rica ediyorum öğrencileri yaftalayarak ve ad koyarak gitmeyelim. Olay rektör seçiminden cinsel tercihlere nasıl geldi? bunu yapanların neden yaptığını söyleyerek devam edeceğim. Bundan sonra yaşanacak süreçler Türkiye’yi ayrıştıracak ve derin fay hatlarını ortaya çıkartacak konular üzerinden olacak. Yere konmuş Kabe görüntüsüyle ilgili herkes ‘Neden kızıyorsunuz ki bu bir sanatsal çalışma. Kabe resminin kutsallığı var mı? Şunu soracağım; Neden bütün fotoğraflar tablo gibi konulmuşken duvara asılmışken neden Kabe’nin resmi yere özellikle konulmuş? Niyet okumak isterseniz bunu soruyorum. Başka bir şey daha; bu arkadaşlar Süleyman Tapınağı ya da çok kutsalları olan Yahudiler ile ilgili, Ağlama Duvarı ile ilgili bir özel çalışmaları var mıdır, onları da yere sermişler midir? Bunu ikiyüzlülüğü anlatmak adına söylüyorum. Bugüne kadar hoşgörüden bahsedenlerin hiç hoşgörülü olmadığını görüyorum. Fotoğraf koyup ‘yeni bir Gezi çıkacak’ diyen Ertuğrul Kürkçü gibi adamların çocukları yurt dışında okuyor, partiler yapıyor, elalemin çocuğu üzerinden devrim devşirmeye çalışıyorlar. Sen neden öğrencileri kışkırtıyorsun?" dedi.