0553 313 94 23

Kabe’nin tarihi bu müzede muhafaza ediliyor

Mekke’de hacı adaylarının izin alarak ziyaret ettiği mekanlardan Kabe-i Muazzama Müzesi’nde sergilenen kıymetli eser ve malzemeler, kutsal topraklarda bulunan hacı adayları tarafından büyük ilgi görüyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:11
Kabe’nin tarihi bu müzede muhafaza ediliyor

Mekke’de hacı adaylarının izin alarak ziyaret ettiği mekanlardan Kabe-i Muazzama Müzesi’nde sergilenen kıymetli eser ve malzemeler, kutsal topraklarda bulunan hacı adayları tarafından büyük ilgi görüyor.



Kabe-i Muazzama’nın Osmanlılar zamanında kullanılan ahşap minberi, Hacer’ül Esved’in bakırdan yapılmış, kenarı yırtık muhafaza kapları, Makam-ı İbrahim’in pirinçten eski muhafazası, Memlük (Mısır) Sultanı Berkok zamanından kalma taş kitabeler Osmanlı döneminde 3’üncü Murat Han’ın yaptırdığı taş oyması, Allah, Muhammed ve Çar-ı Güzin lafızları, eski Kabe kapıları ziyaretçiler tarafından hayranlıkla seyrediliyor.



En fazla ilgi Kabe-i Muazzama’dan çıkan eski kapılara


Müzede en fazla ilgiyi ise Kabe-i Muazzama’dan çıkan eski kapılar görüyor. Osmanlı ve Memlüklü yapımı özel çalışılmış eski Kabe kapıları, bütün ziyaretçilerin hatıra fotoğrafı çektirdiği objelerin başında yer alıyor. Eski Zemzem kuyusu etrafındaki demir muhafazalar da yine müzede saklanıyor. Kabe’de bulunan Osmanlı zamanından kalma güneş saati, minare ve kubbe alemleri de Türkleri hatırlatıyor.



Osmanlı zamanından kalan fotoğraflar tarihe ayna tutuyor


Ziyaretçileri tarihe götüren eserlerden birisi de duvarları süsleyen eski Kabe-i Muazzama fotoğrafları oluyor. Osmanlı zamanından kalan fotoğraflar da Kabe-i Muazzama’nın yıllar önce nasıl olduğunu gözler önüne seriliyor. Kabe-i Muazzama’nın içerisinden ve çevresinden çıkartılan mermer sütunlar da müzenin bahçesini süslüyor. Müzede, Sevgili Peygamberimizin kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi’den çıkartılan mihrap çerçeveleri, caminin bahçesindeki eski tip lambaların çerçeveleri de yer alıyor.


Türkiye’nin yanı sıra Endonezya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin hacı adayları, müze ziyaretlerini gruplar halinde randevulu sistemle yapabiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:11
  1. fotoğraf
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ravza Kavakçı, yeniakit.com.tr’ye konuştu: Milletvekilliğim bittikten sonra mecburi hizmetimi tamamlayacağım
    1. Ravza Kavakçı, yeniakit.com.tr’ye..
    2. Eskişehir'de Kurban Bayramı namazı..
    3. Şırnak'ta patlama! Ölü ve yaralılar var
    4. Bursa’da yanan 3 apartman havadan..
    5. Milan'dan savunmaya takviye
    6. Serinlemek için girdiği barajda can..
    7. Gençlerbirliği'nde sezon hazırlıkları
    8. Sparta Prag-Trabzonspor maçına doğru
    9. TOKİ Silivri Alipaşa ödemeleri ne..
    10. Kabe’nin tarihi bu müzede muhafaza..
    11. CHP'li vekile partisinden şok! Bakın..
    12. Yemen'deki savaş bir yılda 335..
    13. Turistlerden çaldıkları eşyayı..
    14. "Türkiye ve Gürcistan stratejik ortak..
    15. GÜNCELLEME - İzmir'de 2 aile arasında..
    16. Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
    17. Erzurum Kurban bayramı namazı saati..
    18. Bakan Gül açıkladı: Af yasası meclise..
    19. Avrupa borsaları İtalya dışında..
    20. Medipol Başakşehir-Olympiakos
    21. Yürüyen Köşk'te bakım çalışmaları..
    22. Motosikletli çarpıştığı otomobilin..
    23. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi..
    24. Abdullah Öcalan'ın avukatlarından..
    25. Kırgızistan’ın eski Cumhurbaşkanı..
    26. Gazişehir Gaziantep Düzce kampını..
    27. TOKİ Gaziantep Kuzeysehir 2.etap 749..
    28. "Amacımız, geleceğin güçlü Türkiye'si..
    29. Bakan Kurum Isparta Millet Bahçesi..
    30. Almanya'da her iki günde bir camiye..
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Davutoğlu ekibi tehdide başladı: Gereğini yaparız
    Davutoğlu ekibi tehdide başladı: Gereğini yaparız
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz