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Dünya Kâbe'de aylar sonra ilk sabah namazı kılındı
Dünya

Kâbe'de aylar sonra ilk sabah namazı kılındı

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler sonrası uzun bir süre sessizliğe bürünen kutsal mekan Kâbe'de, aylar sonra namaza izin verildi. Bugün ilk kez sabah namazı cemaatle eda edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 12:25:00 -
Kâbe'de aylar sonra ilk sabah namazı kılındı

Suudi Arabistan, mart ayında cuma namazlarını ve günlük ibadetlerin koronavirüs nedeniyle camilerde yapılamayacağı yönünde karar aldı.

4 Ekim'den itibaren ise sınırlı sayıda hacı adayının, önlemler çerçevesinde Hac ibadetini yerine getirmesine izin verdi.

Aylar sonra ilk kez

Riyad yönetimi, son olarak pazar günü Kabe'de sabah namazı kılınmasına izin verdi.

Sabah namazı, az sayıda kişi tarafından sosyal mesafe kuralı gözetilerek kılındı.

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