  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Kabe imamı Abdurrahman es-Sudeys sinyali vermişti! Kabe'de yeni uygulama

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı Şeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeys, geçtiğimiz haftalarda koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin yakın zamanda yeniden açılacağını duyurmuştu. Normale dönüşün kısa sürede yaşanacağı Suudi Arabistan'da Kabe için önemli önlemler alınıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 22:02:00 - 2020-05-07 22:03:55

Suudi Arabistan Kabe'nin girişine sterilizasyon kapısı koydu Suudi Arabistan'da korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin girişine ziyaretçileri sterilize eden kapılar yerleştirildi.

Suudi Arabistan'da korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin girişine ziyaretçileri sterilize eden kapılar yerleştirildi.Suudi Arabistan, korona virüse karşı aldığı tedbirleri artırmaya devam ediyor.

Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin girişine ziyaret edenleri otomatik bir şekilde sterilize eden kapılar yerleştirildi. Teknik ve Hizmet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından en son teknoloji ile yapılan sterilizasyon kapıları onayladıktan sonra Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin girişlerine yerleştirildi.Gelişmiş sterilize kapılar, ziyaretçileri sterilize edip termal kameralarla 6 metre uzaklıktaki sıcaklıkları tespit edebiliyor, aynı anda birkaç kişinin sıcaklığını ölçebiliyor. Kapılarda antiseptik depolama birimi, akıllı izleme ekranları da bulunuyor. Günlük olarak işlerini yapmak için camilere giren herkes sterilize kapılardan geçiyor.

Eski Kabe imamının oğlu Muhaysini'den mutabakat açıklaması: Komutanlar safları sıklaştırın
Eski Kabe imamının oğlu Muhaysini'den mutabakat açıklaması: Komutanlar safları sıklaştırın

Dünya

Eski Kabe imamının oğlu Muhaysini'den mutabakat açıklaması: Komutanlar safları sıklaştırın

Kabe bomboş kaldı! Yeni görüntüler yürekleri burktu
Kabe bomboş kaldı! Yeni görüntüler yürekleri burktu

Dünya

Kabe bomboş kaldı! Yeni görüntüler yürekleri burktu

Kabe imamı Şeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeys'ten açıklama: Size bir müjde vermek istiyorum
Kabe imamı Şeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeys'ten açıklama: Size bir müjde vermek istiyorum

Dünya

Kabe imamı Şeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeys'ten açıklama: Size bir müjde vermek istiyorum

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı