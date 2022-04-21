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Medya 'Kabataş yalancısı', 'her dönemin yalancısı'na çaktı!
Medya

'Kabataş yalancısı', 'her dönemin yalancısı'na çaktı!

Kabataş yalancısı Elif Çakır ile her dönemin yalancısı Levent Gültekin birbirine girdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 05:15:00 -
'Kabataş yalancısı', 'her dönemin yalancısı'na çaktı!

 yeniakit.com.tr 

Her dönemin yalancısı Levent Gültekin, Bekir Ağırdır'ın yaptığı seçim anketi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Abdullah Gül'e helikopterle gözdağı verdiği yalanını ortaya atmıştı. 

Ağırdır ise Levent Gültekin'in yalanını ortaya çıkararak "Böyle bir araştırma yapmadık." dedi.

Elif Çakır, Bekir Ağırdır'ı doğruladı

Bekir Ağırdır'ın iddiayı yalanlamasının ardından Elif Çakır da Levent Gültekin'in doğru söylemediğini belirtti. 

Elif Çakır "Bekir Ağırdır doğru söylüyor, Levent Gültekin doğru söylemiyor. O süreci az buçuk ben de biliyorum. Olayın yakınlarından o dönemi dinleyen, olayın taraflarından dinleyen gazetecilerden birisiyim. Bekir Ağırdır'ın böyle bir anketi yok." ifadesini kullandı.

Gültekin, Elif Çakır'ı hedef aldı

Elif Çakır, bu ifadelerinin ardından Gültekin'in hedefi oldu. Gültekin, sosyal medya hesabından, "Kabataş yalanında olduğu gibi mi tanıksın?" ifadesinde bulundu.

Elif Çakır'dan cevap gecikmedi: Her girdiği mahallenin en hızlısı olmak büyük yetenek

Çakır, Gültekin'e ise tepkisi sert oldu. 'Girdiği her mahallenin en hızlısı' olduğunu hatırlatan Çakır, yalanı ortaya çıkan Levent Gültekin'e şu ifadelerle cevap verdi:

"Her girdiği mahallenin en hızlısı olmak büyük yetenek. Hiçbirine yaranamasan da senin meselen popülerlik ve ne kadar kazandığın. İktidar değişince oturacağın kayyım koltuğunu seçmek için bana bulaşmana gerek yok." .

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