Bazı basın yayın organlarından "Martı"projesi olarak bilinen Kabataş Meydan Düzenlemesinin iptal edildiği şeklinde çıkan haberlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada;"Kabataş Meydan düzenlemesi iptal edilmemiştir. En kısa sürede İstanbullulara hizmet vermeye başlayacaktır. Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi (Martı) projesinde iptal söz konusu değildir. Proje karayolu trafik akışını yer altına almaksızın yeniden düzenlenecektir. Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi en kısa sürede tamamlanarak İstanbulluların hizmetine sunulacaktır" denildi.