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Yerel Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler durdu
Yerel

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler durdu

Yeniakit Publisher
2023-11-02 10:06:00 -
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler durdu

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Mehmet Akif istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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