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Gündem Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri yeniden başladı
Gündem

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri yeniden başladı

Metro İstanbul, yoğun kar yağışı nedeniyle saat 00.30’da durdurulan T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinin yeniden başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 08:25:00 -
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri yeniden başladı

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Akşam saatlerinde yapılan açıklamada metro ve tramvay hatlarının çalışma süresi gece saat 02.00'ye kadar uzatılmıştı.

Yeniden başlatıldı

Metro İstanbul, yoğun kar yağışı nedeniyle saat 00.30’da durdurulan T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinin yeniden başladığını duyurdu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Cibali-Alibeyköy cep otogarı tramvay seferleri yeniden başladı

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam durdurulan Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay hattı seferleri yeniden başlatıldı.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

 

 

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