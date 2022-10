Kabartma tozuyla, limonla, karbonatla çamaşır beyazlatma: Sararmış atletler nasıl beyazlatılır? Gri olan beyazlar nasıl beyazlatılır?

Beyazların parlaklığını kaybetmesinin en büyük sebeplerinden biri beyaz ve renkli çamaşırları birlikte yıkamaktır. Elinizde klorlu ağartıcı yoksa veya kimyasalları atlamayı tercih ediyorsanız, çamaşırlarınızı beyazlatmanın bazı doğal yöntemler de dahil olmak üzere alternatif yolları vardır. Gelin bu yolların neler olduğuna birlikte bir bakalım.

BEYAZ ÇAMAŞIRLAR NEDEN BEYAZLIĞINI KAYBEDER?

Özellikle her şeyi birlikte yıkarsanız, diğer kumaşlardan renk aktarımı

Kumaşta kalan deterjan ve yumuşatıcı kalıntısı

Nikotin veya hava kirliliği gibi çevresel nedenler

Yiyecek ve içeceklerden kaynaklanan vücut yağları ve lekeleri

Beyaz giysilerinizi, çarşaflarınızı ve banyo havlularınızı parlatma zamanı geldiğinde, çoğumuz önce klorlu ya da oksijenli ağartıcıya yöneliriz. Ancak kumaşları beyazlatmanın başka yolları da var. Bu ağartıcı alternatiflerinin çoğu, pamuk veya keten gibi doğal lifler üzerinde en iyi sonucu verir ve solmayı önlemek için yalnızca baskı veya kontrast süslemesi olmayan beyaz giysiler üzerinde kullanılmalıdır.

ÇAMAŞIR BEYAZLATMADA ÇOK ETKİLİ!

BEYAZ SİRKE

Bir galon sıcak suya bir bardak damıtılmış beyaz sirke ekleyin. Beyaz kumaşı karışıma daldırın ve gece boyunca ıslanmasına izin verin, ardından her zamanki gibi yıkayın. Beyaz veya renkli giysileri yıkarken durulama döngüsüne bir fincan beyaz sirke eklemek, giysilerin mat görünmesine neden olan deterjan kalıntılarını kesmeye yardımcı olacaktır.

Limonla çamaşır beyazlatma

Limonlardaki sitrik asit kumaşları ağartabilir ve pamuk, keten ve polyester elyafları beyazlatmak için iyi çalışır. Yarım bardak limon suyunu (yaklaşık dört limondan) bir galon sıcak suya karıştırın. Limon suyuna beyaz çamaşırları ekleyin ve en az bir saat bekletin. Beyazlatmak için gece boyunca bile daha uzun süre suda bekletebilirsiniz. Sonra her zamanki gibi yıkayın. Çamaşır makinenize 2 çorba kaşığı koymanız yeterli olacak.

Gri olan beyazlar nasıl beyazlatılır?

Karbonat yardımıyla çamaşırlarınızı beyazlatmak için, çamaşırlarınızı çamaşır makinesinde yıkıyorsanız, deterjanın üzerine 1 tatlı kaşığı kadar karbonat ilave edin. Ayrıca, çıkmayan bir leke mevcutsa, bir miktar karbonatla limonu karıştırıp lapa hale getirdikten sonra çamaşırların üzerine sürüp, makineye atabilirsiniz.

KABARTMA TOZU

Bir galon kaynar suya bir bardak kabartma tozu karıştırın, ardından ocaktan alın ve kirli beyaz çamaşırları ekleyin. En az bir saat veya gece boyunca ıslanmalarını bekleyin. Sodyum bikarbonat, onları donuk bırakan pamuklu giysiler üzerindeki toprağı kesmeye yardımcı olacaktır. Her zamanki gibi yıkayın.

BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI

Toz bulaşık makinesi deterjanlarının çoğu, doğal lifli kumaşları beyazlatacak sodyum hipoklorit (klorlu ağartıcı) içerir. Bir galon sıcak suya dörtte bir veya yarım fincan toz ekleyin ve tozun tamamen çözüldüğünden emin olun. Pis beyaz çamaşırları karışıma ekleyin ve her zamanki gibi yıkamadan önce en az 30 dakika bekletin.

Sararmış atletler nasıl beyazlatılır?

Suya 1 yemek kaşığı tuz ve 1 bardak limon suyu ekleyin. Daha sonra 1 kaşık çamaşır deterjanı ilave edin ve sararan kıyafetleri suyun içine atın. 1 saat suda beklettikten sonra, beyaz yıkama programında yıkayın.

KABARTMA tozu ile çamaşır beyazlatma

Bazıları, çamaşır makinesinin deterjan gözüne toz deterjanla karbonat ekleyerek bunu yapmayı tercih eder. Çamaşırları makineye koymadan önce tamburun içine yarım bardak karbonat dökmek de tercih edebileceğiniz bir yoldur. Doğrudan çamaşır makinesine eklenen karbonatın daha etkili sonuç verdiği söyleniyor.

