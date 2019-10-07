Kabaran saçlara ne yapmalıyım? Saçlarım elektrikleniyor! Kabaran saçlara doğal çözümler!

Basit tekniklerle kabarmayı engelleyin;

1-Uyumadan önce saçlarınızı yıkayıp kurutmadan saçlarınızı aşırı sıkı olmayacak bir şekilde örebilir ve bu şekilde kurumasını sağlayabilirsiniz. Sabah kalkıp örgüleri açtığınızda saçlarınızın kabarmadığını göreceksiniz

2-Saç kurutma makinesi ile tüm saçlarınızın kuruduğuna emin olana kadar kurutun. Yanlız makineyi sıcak konumuna almayın, soğuk veya ılık konumunda kullanın

3-Havlu ile saçlarınızı kuratmayın kumaş yapısından dolayı sürtündüğünde saçlarınızı elektriklendirecek ve olduğundan daha kabarık görünmesini sağlayacaktır

4-Soğuk su ile yıkamak saç tellerinizin kabarmasını önleyeceği için, saçlarınızı şampuanladıktan sonra dayanabildiğiniz kadar soğuk su ile saçlarınızı durulayın.

5-Kuru saç tipleri için olan şampuanlar saçınızı temizlerken aynı zamanda nemlendirmeye ve beslemeye odaklanır.

6-Eğer saçlarınızı çok sık şampuanlıyorsanız saçlarınızın yağlanmasına fırsat vermeden saçlarınızı kurutuyorsunuz demektir.

Uygulayabileceğimiz yağlar;

Eşit ölçüde elma sirkesi ile suyu karıştırın ve saça uyguayın sonra saç tellerinin arasında boşluklar olmaması için tarayın. 1 saat bekletip saçınızı soğuk suyla yıkayın.

Hindistan cevizi sütünü ısıtın ve saça uygulayın.bir saat bekletin. Bol su ile durulayın

Kabarmayı önlemek istiyorsanız ıslak saçınıza birkaç damla argan yağı sürün.Argan yağını saçlarınız kuruyken de kabarık saçınıza masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

Olgunlaşmış haldeki avokadoyu ezin ve tüm saçınıza sürün. 45 dakika beklettikten sonra yıkayın

Birkça damla badem yağını avcunuzun içine damlatın ve ıslak saçınıza masaj yaparak uygulayın. Daha iyi sonuçlar almak için saçınızı yıkamadan bu şekilde kurumasına izin verin.

Güzel Günler.