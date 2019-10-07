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Kabaran saçlara ne yapmalıyım? Saçlarım elektrikleniyor! Kabaran saçlara doğal çözümler!

Kadın erkek herkesin kabaran saçlarla başı dertte. Birçok kozmetik ürünlere para vermektense evde uygulayacağımız birkaç basit yöntemlerle kabaran ve elektriklenmiş saçlar hepimizin kabusu olmaktan çıkıyor.

07 Ekim 2019 Pazartesi 21:28
Kabaran saçlara ne yapmalıyım? Saçlarım elektrikleniyor! Kabaran saçlara doğal çözümler!

Basit tekniklerle kabarmayı engelleyin;

1-Uyumadan önce saçlarınızı yıkayıp kurutmadan saçlarınızı aşırı sıkı olmayacak bir şekilde örebilir ve bu şekilde kurumasını sağlayabilirsiniz. Sabah kalkıp örgüleri açtığınızda saçlarınızın kabarmadığını göreceksiniz

2-Saç kurutma makinesi ile tüm saçlarınızın kuruduğuna emin olana kadar  kurutun. Yanlız makineyi sıcak konumuna almayın, soğuk veya ılık konumunda kullanın

3-Havlu ile saçlarınızı kuratmayın kumaş yapısından dolayı sürtündüğünde saçlarınızı elektriklendirecek ve olduğundan daha kabarık görünmesini  sağlayacaktır

4-Soğuk su ile yıkamak saç tellerinizin kabarmasını önleyeceği için, saçlarınızı şampuanladıktan sonra dayanabildiğiniz kadar soğuk su ile saçlarınızı durulayın.

5-Kuru saç tipleri için olan şampuanlar saçınızı temizlerken aynı zamanda nemlendirmeye ve beslemeye odaklanır.

6-Eğer saçlarınızı çok sık  şampuanlıyorsanız saçlarınızın  yağlanmasına  fırsat vermeden saçlarınızı kurutuyorsunuz demektir.

Uygulayabileceğimiz yağlar;

  • Eşit ölçüde elma sirkesi ile suyu karıştırın ve saça uyguayın sonra saç tellerinin arasında boşluklar olmaması için tarayın. 1 saat bekletip saçınızı soğuk suyla yıkayın.
  • Hindistan cevizi sütünü ısıtın ve saça uygulayın.bir saat bekletin. Bol su ile durulayın
  • Kabarmayı önlemek istiyorsanız ıslak saçınıza birkaç damla argan yağı sürün.Argan yağını saçlarınız kuruyken de kabarık saçınıza masaj yaparak uygulayabilirsiniz.
  •   Olgunlaşmış haldeki avokadoyu ezin ve tüm saçınıza sürün.  45 dakika beklettikten sonra yıkayın
  •  Birkça damla badem yağını avcunuzun içine damlatın ve ıslak saçınıza masaj yaparak       uygulayın. Daha iyi sonuçlar almak için saçınızı yıkamadan bu şekilde kurumasına izin verin.

Güzel Günler.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 21:28
  1. saç

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